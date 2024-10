Nájezdy proti Třinci vychytal zachránce ze střídačky. Trenér Sparty překvapivě ukázal na Michajlova

Třinečtí hokejisté v utkání 14. kola Tipsport extraligy nad Spartou dvakrát vedli, hosté ale dvakrát vyrovnali. A dotáhli také manko v samostatných nájezdech. Díky zásahu Romana Horáka z osmé série nakonec Pražané vyhráli 3:2. A pomohl tomu také tah se střídáním brankářů. Sparťana Kořenáře po čtvrté sérii a třech gólech nahradil Martin Michajlov. Třinec 8:36 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nájezdovou loterii v zápase proti Třinci vychytal brankář Sparty Martin Michajlov | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Byl to určitě skvělý pocit a hlavní jsou body navíc. Hlavně, že mi věřili spoluhráči, když jsem šel do brány úplně studený. Mám radost, jak se to povedlo,“ říkal Martin Michajlov poté, kdy se v utkání ani nezpotil a vychytal výhru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si brankáře Sparty Michajlova, který vychytal nájezdy proti Třinci

Na nájezdy nebyl brankář Sparty ani rozcvičený. Trenér Gross na něj ukázal a bylo to. „Stalo se to zničehonic. Když jsme v nájezdech vyrovnali a byl to asi čtvrtý nájezd, tak mi trenér řekl, ať jdu do brány. Nasadil jsem si věci a šel na to,“ pokračoval Michajlov, pro kterého to byl teprve druhý start v extralize, i když jen v nájezdech. Ale chytil tři ze čtyř.

„Jednou jsem byl ještě za Litvínov na střídačce, tam také došlo na nájezdy, ale do brány jsem se nedostal,“ vzpomínal Michajlov.

Zachránce ze střídačky

Litvínov možná udělal chybu. Hrdinou na domácí straně mohl být pro změnu David Cienciala. Ve čtvrté a sedmé sérii překonal Kořenáře respektive Michajlova suverénnímu střelami zápěstím. V osmé sérii ale trefil Michajlova do lapačky.

Zápas Sparty s Třincem rozhodly samostatné nájezdy, výhru Pražanům vychytal střídající Michajlov Číst článek

„Už jsem vařil z vody, jel jsem z druhé strany a čekal na brankáře, co udělá. Dvakrát se to otevřelo, při třetím nájezdu jsem měl zvolit něco jiného. Myslím si, že kdybych mu to hodil mezi nohy, tak dám gól, protože byl zmrzlý. Já to ale netrefil dobře nad tu lapačku, takže ani nemusel dělat zákrok,“ litoval Cienciala.

V NHL nemůže v nájezdech jet hráč opakovaně v české extralize to od šesté série je možné. „Nevím, ale pak už se asi chystal Marek Malík na nájezd,“ usmíval se Cienciala a narážel na asistenta třineckého trenéra Marka Malíka.

Ten v NHL proslul jako obránce, který rozhodl nájezdy v 15. sérii fintou, kdy zakončoval s hokejkou mezi nohama. „Já určitě už na nájezdy nejdu. Mám stoprocentní bilanci,“ usmíval se Marek Malík, i když Třinec myslel v utkání na více bodů než jen jeden.

„Když jsme vyrovnali, trenér zničehonic řekl, ať jdu do branky. Tak jsem si oblékl věci, zapnul se a šel jsem na to.“

Celý rozhovor s Martinem Michajlovem si přečti zde: https://t.co/eJrjRLjSkW pic.twitter.com/P3D0InhhFa — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) October 25, 2024