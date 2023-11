Německá liga reaguje na smrt hokejisty Johnsona. Od nového roku chce zavést chrániče krku

Hokejisté v Německu budou muset hrát již v brzké době povinně s chráničem krku. Vedení tamní nejvyšší soutěže (DEL) tak zareagovalo na smrtelnou nehodu Adama Johnsona, která se stala během předminulého víkendu v Británii. Jak informovala agentura SID, rozhodli o tom sportovní ředitelé čtrnáctky klubů DEL po pondělním jednání. Mnichov 15:17 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pamětní událost za Adama Johnsona v Nottinghamu | Foto: Isabel Infantes | Zdroj: Reuters

Devětadvacetiletý americký hokejista Johnson zemřel koncem října po zásahu bruslí do krku v zápase britského poháru. Hráč se zkušenostmi z NHL hájil v této sezoně barvy Nottinghamu, celý minulý ročník ale odehrál právě v Německu za tým Augsburgu. Jeho tragická smrt se stala impulzem, aby se vedení soutěží i samotní hráči touto problematikou zabývali po celém světě.

„Sešli jsme se kvůli smutné příčině, ale naše diskuze přinesla dobrý výsledek,“ řekl výkonný ředitel DEL Gernot Tripcke pro televizní pořad Sportschau. "Děláme, co můžeme. A doufáme, že to třeba v budoucnu nějaké nehodě zabrání," doplnil Tripcke.

Nové nařízení by mělo být zavedeno v ideálním případě již od 1. ledna, a to v závislosti na dostupnosti ochranných prostředků z materiálu odolného proti proříznutí. Pondělního jednání se zúčastnili i zástupci hráčské asociace SVE. V průzkumu se pro zavedení povinné ochrany krku vyslovila převážná většina z nich. Dříve museli nosit chrániče krku pouze hráči do 18 let.

Reakce dalších soutěží

Možnosti podobného opatření vyhodnocuje i vedení extraligy. V reakci na Johnsonovu smrt již upravila regule například zámořská juniorská soutěž WHL, která hráčům nařídila nosit chrániče krku od 1. listopadu. V britské soutěži to bude povinné od 1. ledna. Pittsburgh Penguins, za které Johnson v minulosti hrál, zavedli povinnost nosit ochrannou pomůcku ve svých týmech v nižších soutěžích s okamžitou platností.

O možných změnách v pravidlech začali jednat i komisionář NHL Gary Bettman a výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh. V nižších soutěžích AHL a ECHL musí hráči již od minulé sezony nosit chrániče zápěstí a kotníků proti proříznutí.