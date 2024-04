‚Popáté a stále poprvé.‘ Oceláři při cestě za titulem překonali tři sedmé zápasy i ztráty klíčových hráčů

Hokejisté Třince porazili v sedmém finále play off extraligy Pardubice 2:1 v prodloužení a celou sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Pošesté celkově a popáté za sebou si tak mohli Oceláři dojít pro pohár a zlaté medaile. Pardubice/Třinec 7:44 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Ciencala a Daniel Voženílek z Třince slaví mistrovský titul | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia

„Nepopsatelný pocit. Popáté a stále poprvé. Moc si toho vážíme, já tomu pořád nemůžu uvěřit. To, co se za poslední měsíc stalo, je jedna velká šílenost,“ kroutil hlavou obránce Třince Marián Adámek.

Oceláři postoupili do play off ze třetího místa. Sice se vyhnuli předkolu, ale už ve čtvrtfinále museli bojovat s Českými Budějovicemi až v sedmém duelu. V semifinále se jim jako prvnímu týmu v historii podařilo otočit sérii ze stavu 0:3 na utkání a ve finále znovu na sedm zápasů udolali favorizovaném Pardubice

„Je to neskutečné. Cesta byla nádherná, na všechny sedmé zápasy budeme vzpomínat. Máme co vyprávět a máme skvělý příběh,“ radoval se z dalšího titulu Třince Daniel Voženílek, jedna z nejvýraznějších postav celého play off.

Třince se navíc musel vyrovnávat se ztrátami klíčových hráčů. Před play off přišel o obránce číslo jedna Jakuba Jeřábka, ve finále o nejvytěžovanějšího hráče Martina Marinčina a v šestém finále i další oporu útočníka Andreje Nestrašila.

„To, jak jsem sezonou prošli a přepsali historické statistiky, je vhodné předat do filmu,“ směje se asistent trenéra Třince Vladimír Orságh. Zbývá už jen vybrat herce a název, ale ještě je na zfilmování možná brzy. Vítězná dynastie Ocelářů možná ještě neřekla poslední slovo.

