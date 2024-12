Sedli jsme si jako tým a dobojovali to do vítězného konce, pochvaluje si Zadina po Švýcarských hrách

Česká hokejová reprezentace zakončila rok 2024 na vítězné vlně. Na Švýcarských hrách zvítězila ve všech třech duelech, naposledy 5:3 nad Švédskem. Hlavním hrdinou byl Filip Zadina, který pomohl gólem a asistencí a celkově byl se třemi body nejproduktivnějším Čechem na turnaji. Fribourg (Švýcarsko) 18:51 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina prožil velmi úspěšné Švýcarské hokejové hry | Foto: Pius Koller | Zdroj: Profimedia

„Byl to skvělý turnaj. Sedli jsme si jako tým. Nějaké chyby tam byly, ale vždy jsme se postavili jeden za druhého a šlapali jsme dobře. Dobojovali jsme to do vítězného konce,“ kladl Filip Zadina důraz na týmový výsledek, pak se ale přeci jen rozpovídal o své individuální práci.

Pětadvacetiletý útočník se v létě přesunul po angažmá v San José zpět do Evropy, a výměna NHL za švýcarský Davos mu evidentně svědčí - na ligové scéně 15 tref ve 27 zápasech, a v národním týmu produktivitu potvrdil i poctivou defenzivní prací. „Nebyl jsem dán jen do pozice, abych jenom střílel a dával góly. Ve hře se cítím velice komfortně. Dostal jsem dost prostoru, to se pak hraje úplně jinak,“ říká Zadina.

Víc prostoru, lepší výkony

Kouč Radim Rulík porovnává výkon českého křídelníka v přípravě na mistrovství světa a teď. „Od prvního tréninku jsem viděl, že je to úplně jiný Zadina než ten, který přijel na kemp před mistrovstvím světa. Je znát, že nyní hraje všechno kromě oslabení a dává v Davosu góly, jde výkonnostně nahoru a tady to jednoznačně potvrdil. Pro jeho hokejovou budoucnost udělal výborné rozhodnutí. Je to pro mě úplně jiný hráč než v dubnu,“ chválí Rulík.

Zadina se díky povedeným Švýcarským hrám, podobně jako pár dalších hokejistů, dostává víc do kostry týmu, který by chtěli trenéři národního týmu nominovat na květnový světový šampionát. Ještě před ním ale budou mít dvě zkoušky kádru na turnajích Euro Hockey Tour - tu první na začátku února ve Švédsku.