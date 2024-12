‚Nezhubnul, ale zrychlil.‘ Čeští hokejisté porazili domácí Švýcarsko i díky bezchybnému Zajíčkovi

Čeští hokejisté zvítězili i ve druhém utkání Švýcarských her. Ve Fribourgu přetlačili domácí reprezentaci 2:0, když skórovali Filip Zadina a Matěj Stránský. Jak ale potvrdil trenér Radim Rulík, viděl od svého výběru poctivou týmovou práci podloženou čistým kontem Šimona Zajíčka. Fribourg (Švýcarsko) 13:52 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté porazili domácí Švýcary 2:0 i díky výkonům brankáře Šimona Zajíčka | Foto: Kjetil Waber | Zdroj: ČTK

„Celý výkon byl založen na vynikajícím výkonu brankáře. Potom se k tomu přidala obětavost hráčů, blokovali jsme střely. (Švýcary) hnali diváci a celkově chtěli zlomit bilanci, kterou s námi mají. Myslím, že do toho dali opravdu všechno. Opticky byli víc do puku, my jsme byli víc v obraně, ale takové zápasy v těch domácích prostředích jsou,“ popsal trenér Rulík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už přes 200 minut bez inkasovaného gólu. Brankář Šimon Zajíček zajistil výhru českých hokejistů nad Švýcary

Domácí Švýcaři ale na české mužstvo tlačili marně. Gólman Zajíček ještě vyšponoval výkony z posledních dní, a v součtu s extraligou prodloužil svou sérii na více než 200 minut bez inkasovaného gólu.

„Snažím se na to nemyslet, ale měl jsem ze sebe dobrý pocit – samozřejmě i z kluků. Co pochytali, tak klobouk dolů. Myslím, že ještě když (Švýcaři) dostali příležitost z přesilovek, tak nás tam chvíli drželi, ale my jsme to perfektně ubránili a zvládli jsme to,“ ocenil Zajíček práci týmu stejně tak, jako litvínovského gólmana ocenilo publikum i trenér Rulík.

„Nevím, ale mám pocit, že trochu shodil a zrychlil. Ale opravdu nevím, nemám to ničím podložené, jenom to na mě tak působí. Třeba mi řekne, že má úplně stejnou váhu jako loni,“ řekl Rulík. „Nezhubnul, ale jsem rychlejší,“ smál se Šimon Zajíček na začátku jen asi čtrnáctihodinové pauzy mezi českými zápasy se Švýcarskem a Švédskem.