‚Nepokračuju už v žádné funkci.‘ Bývalý trenér reprezentace Lener končí na hokejovém svazu

Bývalý trenér hokejové reprezentace a poté dlouholetý funkcionář Slavomír Lener nečekaně skončil na Českém svazu ledního hokeje (ČSLH). Kouč oficiálně skončil po vzájemné dohodě. Podle informací webu sport.cz byla ale důvodem Lenerova konce kritika prezidenta svazu Tomáše Krále, který přiznal, že v minulém režimu spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB. Praha 13:34 18. října 2021

„Smlouva o spolupráci byla ukončena na základě vzájemné dohody. Obě strany se dohodly, že žádný další komentář k tomu poskytovat nebudou,“ řekl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.

Podobně svůj odchod okomentoval i samotný Lener. „Skončil jsem na svazu dohodou. Nepokračuju už v žádné funkci. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Dohodli jsme se, že důvody nebudeme uvádět,“ uvedl Lener pro sport.cz, který o jeho konci na svazu informoval jako první.

Šestašedesátiletý Lener působil na svazu od roku 2010. Nejprve jako svazový šéftrenér, poté měl i další funkce. Naposledy byl manažerem rozvoje hokeje a měl na starosti například náborové akce pro mládež. Tam jej od 15. října nahradili podle informací na svazovém webu Tereza Menčíková a Lukáš Jankovič.

Zatímco oficiálně Lener skončil po vzájemné dohodě, hlavním důvodem byl údajně jeho konflikt s Králem poté, co deník Sport zveřejnil informace, že nejvyšší muž českého hokeje během vojenské služby spolupracoval s kontrarozvědkou. Král se za to odmítl omluvit a zdůraznil, že má svědomí čisté.

Ve funkci jej následně podržel i výkonný výbor ČSLH, ale Král se rozhodl, že ve funkci v červnu příštího roku skončí. Lenerovi se to ale podle informací webu sport.cz nelíbilo a Královi to řekl. Ten jej vyhodil. „Jestli na můj konec měla vliv kauza pana Krále? Nechám to na vás,“ uvedl Lener.