Švýcaři nedělají chyby a hrají konsolidovaně. V osmifinále proti Italům jim věřím, říká Horváth

Na evropském šampionátu v Německu v sobotu v 18 hodin startuje osmifinálový program zápasem Švýcarska proti Itálii. „Švýcaři jsou kvalitativně dál než soupeř. Italové můžou překvapit, ale nevěřím tomu," myslí si expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. V druhém duelu vyzvou domácí Němci Dánsko. Praha 10:17 29. června 2024

Sobotní osmifinálový program Eura nabízí duely Švýcarska proti Itálii a Německa proti Dánsku. Na jaký zápas se těšíte víc?

Těším se na oba. Hodně mě ale zaujali Švýcaři a jsou pro mě trochu tajným favoritem, který by mohl překvapit.

Italům v roli obhájců titulů mistrů Evropy tedy nevěříte?

Zatím mě herně nepřesvědčili. Navíc proti Chorvatům srovnali až v poslední vteřině zápasu, jinak by to měli těžké s postupem ze skupiny. V mužstvu mají hodně mladých hráčů, kteří zatím nedosahují kvalit fotbalistů ze Španělska, Švýcarska nebo Německa.

Jsou zkušenosti hlavním rozdílem mezi mistrovským týmem z roku 2021 a současným výběrem?

Je to jedna z věcí, která v současném týmu není. Hráči, kteří byli velmi zkušení, tak skončili. Nechci tvrdit, že jsou nyní Italové outsideři, ale Švýcaři jsou kvalitativně trochu dál. Věřím tomu, že Švýcaři postoupí.

Italové v závěrečném duelu základní skupiny srovnali proti Chorvatům až v poslední minutě. Může jim pomoci změna přístupu v tom, že si řeknou, že už nemají co ztratit a každé další kolo může být bonusem?

Může to tak být. Švýcaři ale hrají výborně, jsou konsolidovaní a nedělají chyby. Italové můžou překvapit, ale pro mě jsou favoritem Švýcaři.

V druhém sobotním osmifinále se střetnou Němci, kteří na Euru zatím vstřelili nejvíc gólů, proti Dánům, kteří se prosadili pouze dvakrát. Může tato statistika hrát roli?

Může. Myslím si, že Švýcaři v závěrečném zápase skupiny odkryli slabinu Němců, když hráli vysoký presink. Dánové hrají hezký pořád stejný fotbal, ale nevím, zda to bude na Němce stačit.

Budou čeští fotbaloví reprezentanti po vypadnutí z Eura sledovat zbytek šampionátu? Jak jste to měl vy, když jste na velkém turnaji skončil předčasně?

Bude to hodně individuální. Hodně kluků se nebude chtít koukat, protože se turnaj nepovedl. Kdybych byl třeba v pozici Tondy Baráka, tak se na nejbližší zápasy dívat nebudu. Myslím si, že hráči, kteří úplně nezasahovali do hry, tak šampionát sledovat budou. Kdybych ale hrál, tak bych osobně na tuto část turnaje nekoukal. Semifinále a finále bych si ale utéct nenechal.

Jaký máte tip na celkového vítěze Eura?

Neřeknu vítěze, ale řeknu okruh favoritů - Švýcarsko, Španělsko a Německo.