České hokejistky čeká čtvrtfinále se Švýcarkami. ‚Bude to jiný zápas než ve skupině,‘ míní Šapovalivová

Ve čtvrtek v sedmnáct hodin začne v Českých Budějovicích čtvrtfinálové utkání na mistrovství světa žen v ledním hokeji. Český tým nastoupí proti Švýcarsku, jehož největší hvězdou je kapitánka Alina Müllerová. Aréna bude vyprodaná, převaha fanoušků bude na české straně, na světový šampionát ale dorazili i příznivci švýcarského týmu. A jsou v Aréně České Budějovice dost slyšet. České Budělovice 13:05 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejistky ve čtvrtfinále opět čeká Švýcarsko | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při zápasech Švýcarska se docela hlasitě nese českobudějovickou arénou pokřik: Hop Swiss.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co o souboji s českým týmem říká kapitánka Švýcarska Alina Müllerová

Kapitánka Švýcarek Alina Müllerová je nejmladší hokejistkou, která kdy vyhrála olympijskou medaili. Působí v zámořském klubu PWHL Boston Fleet, je jí 27 let. V šestnácti letech vstřelila vítězný gól v utkání o bronz na olympijských hrách v roce 2014.

„Koncentrujeme se na náš tým. První zápas s Českem jsme prohrály. Ale to v play-off nic neznamená. Víme, o co se hraje. Bude vyprodáno a čekáme úžasnou atmosféru, podobně jako ve skupině. Věřím, že odehrajeme dobrý zápas,“ překypovala sebevědomím švýcarská kapitánka.

Ve skupině sice Česky vyhrály 3:0, ale na střely to bylo 31:26. Švýcarky se často dostávaly do přečíslení. Právě na to si podle útočnice Adély Šapovalivové musí dát český tým největší pozor.

OBRAZEM: Rekordní návštěva a gratulace od první dámy. České hokejistky zvládly úvod mistrovství světa Číst článek

„Hrajou hodně na brejky, což si budeme muset pohlídat. Ony ví, jak hrajeme my, my víme, jak hrajou ony. Věřím, že se na to dobře připravíme a uděláme všechno pro výhru. Bude to jiný zápas než v základní skupině, play-off vždycky vypadá jinak,“ říká Šapovalivová, kterou v útoku doplňuje Kateřina Mrázová a Kristýna Kaltounková.

Švýcarky na turnaji působí nevýrazně, v základní skupině nevyhrály jediný zápas. Jenže právě ve zmiňovaném souboji ve skupině s domácími hráčkami nehrály špatně. Jejich největší hvězda Müllerová přemýšlí nad čtvrtfinále jako nad novým příběhem hokejového turnaje.

„Musíme něco změnit oproti prvnímu zápasu. Ve skupině se nám nepovedlo dát české reprezentaci gól. Šance jsme ale měly. Pokud chceme postoupit, tak branku dát musíme. Zásadní překvapení na soupeřky vymyslíme jen těžko. Všechny hráčky se vzájemně dobře známe,“ říká Müllerová, která se v PWHL pravidelně potkává třeba s Terezou Vanišovou nebo Anetou Tejralovou. Její spoluhráčkou v Boston Fleets je od letošní sezony i česká brankářská jednička Klára Peslarová.

Zápas Česko-Švýcarsko začne ve čtvrtek v sedmnáct hodin. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos.