18. 1. 2016 |Barbora Kladivová |Ekonomika

Pražské Letiště Václava Havla loni odbavilo přes 12 milionů cestujících. To je skoro o 8 procent víc než v předchozím roce. Letiště uvádí, že je to největší nárůst minimálně za posledních deset let. Víc cestujících podle letiště přilákal třeba nový program slevových pobídek pro stávající partnery, kteří otevírali nové destinace. Na letišti začali také působit noví dopravci.