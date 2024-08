Marchand láme rekordy stylem, za který byl diskvalifikován. ‚Je lepší než Phelps,‘ říká novinářka

Do konce olympijských her ve Francii sice zbývá ještě týden, ale už teď je jasné, kteří sportovci se zapíšou do historie. Patří mezi ně určitě americká gymnastka Simone Bilesová. Francouzi zase opěvují dvaadvacetiletého plavce Léona Marchanda, který získal už čtyři zlaté medaile. Čím poráží své soupeře? Paříž 16:12 4. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský plavec Léon Marchand | Foto: Marko Djurica | Zdroj: Reuters

Olympijské hry v Paříži potvrdily dominanci francouzského plavce Léona Marchanda. Dvaadvacetiletý sportovec překonává rekordy a vybojoval už čtyři zlaté medaile. Další může získat už v neděli večer. Někteří Marchanda přirovnávají k plavecké legendě Michaelu Phelpsovi z USA.

Pokaždé, když Marchand skočil do vody olympijského bazénu ve čtvrtí La Défense, doslova elektrizoval místní publikum. Lidé tleskali, mávali francouzskými vlajkami a provolávali jeho jméno.

„Francie může díky němu snít. Je neuvěřitelné, co všechno se mu už podařilo. Doufám, že má před sebou ještě velkou kariéru. Věřím, že motivuje celou generaci mladých, aby ho chtěli napodobit,“ říká fanoušek Bastian, který se přijel na Marchanda podívat až z Nice. S celou rodinou viděli, jak francouzský plavec ovládl polohový závod na 200 metrů a získal čtvrté individuální zlato.

„Říkáme si, jak tohle všechno může dokázat. My jsme do tréninku taky dali všechno. Je neuvěřitelné, jak komplexní je to plavec. Je to nadlidský výkon,“ hodnotí Jeremy, který velmi dobře rozumí tomu, co všechno se Marchandovi na olympiádě v Paříži podařilo. Sám totiž závodně plaval. Podle něj to má Francouz prostě v genech.

S tím souhlasí i francouzská sportovní novinářka Céline Nonyová. „Je z plavecké rodiny. Jeho táta Xavier byl vicemistr světa v roce 1998. On, jeho matka i strýc, všichni závodili na olympijských hrách. Má vrozené plavecké dovednosti a nesmírně na sobě pracuje,“ popisuje Nonyová z francouzského deníku L'Équipe.

Marchandovy (tajné) zbraně

Podle ní hraje důležitou roli i postava francouzského plavce. Marchand totiž nemá příliš široká ramena, která by kladla odpor vodě. Navíc má výjimečný metabolismus, díky němuž může šetřit energii i během závodu a velmi rychle regenerovat.

Plavecký styl Marchanda se v posledních dnech stal předmětem podrobných analýz. Francouzský deník Le Monde ve videích rozebírá jednu z největších zbraní francouzského plavce, což jsou tempa pod vodou.

„Nikdo pod vodou neplave tak dobře jako on. Je v tom dokonce lepší než Michael Phelps. Jeho tempa pod vodou sice nejsou nejrychlejší, ale dokáže je protáhnout i na patnáct metrů. Viděli jsme to například během polohového závodu na 400 metrů,“ říká novinářka.

Marchand si ale na tuto svou zbraň dává na olympiádě v Paříži velký pozor. Při závodech v Americe ho totiž diskvalifikovali kvůli tomu, že se z vody vynořil až za povolenou hranicí patnácti metrů.

Plavec roste v USA

Důležitým mezníkem v Marchandově kariéře byl přesun do Spojených států, kde ho začal trénovat bývalý trenér Phelpse Bob Bowman. „Bowman udělal z Marchanda legendu. Díky němu dokáže stabilně podávat výjimečné výkony. Tuhle schopnost jsme tady ve Francii neměli,“ popisuje Philippe Lafon.

Francouzský novinář sledoval Marchandovou přípravu ve Spojených státech. Za svou kariéru prý potkal mnoho šampionů. Marchand mezi nimi ale vyčnívá i svou povahu a přívětivostí.

Impossible n’est pas Français !



Quatre médailles en OR à la maison et un nouveau record olympique, c’est historique.



