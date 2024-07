K tomuhle rozhodčímu asi nemám moc co říct, mrzí judistku Zachovou konec na olympijském turnaji

Po dvaceti letech se na olympijském tatami prala česká judistka. V hmotnostní kategorii do 63 kilogramů svedla neúspěšný souboj s Maďarkou Ozbasovou Renata Zachová. Deset vteřin před koncem se jí přitom podařilo dostat soupeřku na zem, podle rozhodčích však nešlo o bodovanou techniku. Spornou situaci však na videu nikdo nepřezkoumával. Paříž 15:35 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Renata Zachová v akci proti Szofi Ozbasovi | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

Zachová byla od úvodu zápasu aktivnější, ale na začátku třetí minuty nezachytila nástup soupeřky a prohrávala. „To bylo přesně z chvatu, na který mě hodila i v Mongolsku. A už jsem to v ten moment nestihla obrátit,“ vysvětlila. Od té chvíle byla Zachová velmi aktivní a snažila se když ne otočit, tak alespoň srovnat skóre.

Ani to nepřehodnocovali, rozhodčí to určitě nemohl vidět, myslí si judistka Renata Zachová, která vypadla z olympijského turnaje v prvním kole

„Deset sekund před koncem mě napadlo, že když tak couvá, tak bych to mohla změnit do druhé strany, což se mi povedlo. Bohužel z toho nebyla bodovaná technika. Ani to nepřehodnocovali, což moc nechápu, protože to bylo od rozhodčího a on to určitě vidět nemohl. Ale tak to prostě je,“ říká Zachová, která tento okamžik cítila jako křivdu.

Ozbasovou dokázala dostat na zem, ale mezi dopadající soupeřkou a rozhodčím na tatami byla právě Zachová. Ve většině případů se takové situace přezkoumávají u videa, tentokrát ale ne.

„Bohužel rameno asi měla na mně. Myslím si, že nohy jí spadly do mostu, ale oni se tím nijak nezaobírali. Jirka (Štěpán) se to snažil prosadit, ať se na to aspoň podívají a vyhodili ho. K tomuhle rozhodčímu asi nemám moc co říct,“ popisuje Zachová.

Její trenér Jiří Štěpán v tu chvíli vyskočil ze svého místa u tatami a dožadoval se přezkumu chvatu u videa, rozhodčí ho ale místo toho vykázal z haly.

„Když začala Renča (Zachová) prohrávat, šla do velkého risku, kde z každé steče ji byla schopná ohrozit. Na tu akci deset sekund před koncem zápasu bych se rád znovu podíval, protože si myslím, že to mohlo být skóre, ale bohužel nedali a je to konec v olympijském turnaji,“ mrzelo trenéra Štěpána.

Jeho svěřenkyně měla po svém jediném vystoupení na olympijských hrách slzy v očích: „Jsem strašně moc ráda, že jsem se dostala na olympiádu a že jsem šla po těch schodech. Moc jsem si to užila. Mrzí mě to, hlavně mě to mrzí kvůli tomu poslednímu chvatu. Prostě tak to je.“ Už ve středu půjde fandit Davidu Klammertovi a v pátek se těší na souboje obhájce zlata Lukáše Krpálka.