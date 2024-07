Nebudu se tím šťouchem trápit. Kazili i největší favorité, říká Rohan po šestém místě

Vodní slalomář Lukáš Rohan nenavázal na stříbrnou medaili z Tokia a v Paříži obsadil v závodě kanoistů šesté místo. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že je s výsledkem i přes chyby v úvodu závodu spokojený. Paříž 19:01 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rohan na olympiádě v Paříži vybojoval šesté místo | Foto: Yara Nardi | Zdroj: Reuters

Do první branky závodu jste naskočil jako jeden z nejlepších. Co se pak stalo?

Start se mi extrémně povedl, chytil jsem velkou rychlost, ale pak jsem to v druhé bráně nezkorigoval dobře a nenadjel jsem si dobře třetí bránu. Možná jsem tam trochu zazmatkoval a byl to úplně hloupý šťouch. Jak je voda pomalá, tak to tam chce sypat a já ty záběry přehnal. Nepohlídal jsem si to, šťouchl jsem a pak už jsem to hodně tlačil. Čas je super, ale se šťouchem se to zajíždí blbě.

Riskoval jste hodně?

Snažil jsem se, ale trať není úplně na riskování. Je to o správném zkracování a nic si zbytečně nenadjíždět. Tím, jak je tu voda pomalá, tak to docela jde. Neřekl bych, že jsem něco projížděl riskantně. Mrzí mě brána číslo osm, kde mi to neklouzlo z vlny a v proti vodě jsem určitě něco nechal. Dole už jsem byl trochu vyždímaný, takže do cíle už jsem nejel nejrychleji. To je ale vidět na všech, že to stojí hodně sil. Člověk se tu s vodou moc nesveze.

Jaké si z Tokia odvezete zážitky?

Obrovské. Ještě mě čeká závod v kajakkrosu. Závodit před takovou tribunou je něco, co už možná v životě nezažiju. Jsem rád, jak jsem to zvládnul. Na startu jsem věřil, že to může vyjít na medaili a nakonec budu pár desetin za ní. Bude mě to mrzet, ale není to konec světa.

Po vaší jízdě jste se dlouho pohyboval na medailových pozicích. Co jste si v tu chvíli říkal?

Kdybych neměl šťouch, tak budu hodně na hraně s medailí, což se nakonec potvrdilo. I největší favorité kazili a trať je tady těžká. Závodit v olympijském finále je něco speciálního. Stalo se a nemá cenu se tím trápit. Jsem docela spokojený.