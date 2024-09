‚Sám nevím, jak to dělám.‘ Kratochvíl má jistou plnou sbírku medailí, srovnání s Marchandem se ale vyhýbá

„Je to boží. Začal jsem teda z druhé strany, ale to, že jsem začal zlatem, mi vůbec nevadí. Doma budu mít kompletní sadu,“ smál se plavec.

Svojí medailovou sbírku začal Kratochvíl na kraulařské čtyřstovce, poté vybojoval stříbro na své královské disciplíně – znakařské stovce – a nyní získal bronz v polohovém závodu na 200 metrů. Úterní závod vyhrál paralympijský rekordman Rogier Dorsman z Nizozemska před Ukrajincem Danylem Čufarovem.

„Dvoustovka je stejně bolestivá jako čtyřstovka. Jde o všechny styly, začínání motýlkem je těžké, poté znak a prsa přímo nesnáším. To už se musí dojet na morál, popisuje šestnáctiletý rodák z Tachovska, který na olympiádě překonal mnohem starší plavce.

„Sám nevím, jak to dělám. Je to ohromný pocit a s fanouškami si to tu užívám. Se staršími soupeři to beru tak, že jsme všichni na stejné úrovni,“ prohlásil Kratochvíl.

Srovnání s Marchandem

Francouzský plavec Léon Marchand získal ve 22 letech na olympijských hrách již pět medailí, Davidu Kratochvílovi je šestnáct let a medaile má tři.

„To nevím, na něj asi nemám. Je to můj idol. Letos zvládl tři dvoustovky a získal na nich tři zlata, to je prostě frajer a druhý Michael Phelps. Ale kdyby mě k němu někdo přirovnával, to by bylo moc hezké,“ přiznal Kratochvíl.

„Myslím, že mi trenéři cheeseburger nepřivezli. Ale na hotelu si dám k večeři brambory a jako zákusek asi dva kousky čokolády se šlehačkou,“ dodal Kratochvíl, který to s přejídáním nechce přehánět, protože již ve čtvrtek jej čeká finále závodu na 100 metrů stylem prsa.

Nemám slov. Tenhle 16 letý nevidomý kluk z Tachovska to znovu dokázal.



V závodě na 200m PZ vybojoval bronz. Z Paříže si tak přiveze kompletní medailovou sbírku po zlatu 400m VZ a stříbru 100m znak.



Vedle Davida jeho rodiče Stanislava a Jiří.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/U7XWL65UEb — Martin Balucha (@MartinBalucha) September 3, 2024