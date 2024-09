Stolní tenista Suchánek má v Paříži jistou medaili. V semifinále ho čeká stejný soupeř jako před osmi lety

Stolní tenista na vozíku Jiří Suchánek postoupil na paralympiádě v Paříži do semifinále a má jistou medaili. Ve čtvrtfinálovém zápase porazil Slováka Petera Lovaše, který v týmové soutěži získal zlato. Suchánek si o medaili zahraje už ve středu, zápas o třetí místo se v této soutěži nehraje, medaili získají oba poražení ze semifinálových bojů. Paříž 18:12 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stolní tenista Jiří Suchánek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Postoupil jste do semifinále přes Slováka Lovaše, která v týmové soutěži získal zlato. O to více to je cennější skalp, nemyslíte?

Určitě, jsem moc šťastný. V průběhu roku hrál zápasy se světovou jedničkou i dvojkou a oba zvládl. Měl skvělou formu a hraje dobře. První dva sety jsem vyhrál trochu náhodou a ve třetím jsem se ho snažil dorazit co nejrychleji.

Slovenští novináři se mě ptali na váš speciální úder, při kterém míček skončí těsně za sítí - a vozíčkář se tak k němu jen těžko dostává. I tohle vám zafungovalo?

Vzpomínám si, když jsem na paralympiádě v Riu hrál s jiným Slovákem, Jánem Riapošem, a dostal jsem ho stejným způsobem. Je to těžký úder i pro mě a vím, že ostatní hráči trénují na to, aby mi ho nedovolili zahrát. Je těžké si najít chvíli, kdy se povede zahrát. A v semifinále narazím na stejného soupeře jako před osmi lety, Francouze Fabiena Lamiraulta. Historie se opakuje.

Vy jste již získal bronz z Ria (2016) z individuální soutěže a bronz z Tokia (2021) z týmové soutěže s Petrem Svatošem. Nyní vás čeká klíčové semifinále.

Je to nádherný pocit. Uvidím, jak do zápasu vstoupím, ale letos jsem již Lamiraulta porazil a hraje se mi s ním mnohem lépe než s Polákem Rafalem Czuperem, který je ve druhé části losování. Jsem připraven, bude mít velkou podporu publika, ale já se to pokusím vytěsnit a zkusím zahrát svoje maximum.

