Boží pocit, přál bych to každému, říká plavec Kratochvíl. Medaili z paralympiády oslavil burgerem

Davidu Kratochvílovi (vpravo) pomáhají na obrátkách rodiče, kteří plní funkci „taperů" | Foto: François-Xavier MARIT / AFP | Zdroj: Profimedia

Nevidomý šestnáctiletý plavec David Kratochvíl znovu zazářil na paralympiádě v Paříži. Získal stříbrnou medaili v závodě na 100 metrů znak. Je to pro něj v pořadí už druhá medaile, protože v pátek ovládl závod na 400 metrů volný způsob a získal paralympijské zlato.

„Je to boží pocit. Je skvělé si to užívat na pódiu. Je to nezapomenutelný zážitek, přál bych to každému,“ těšilo Kratochvíla, který je na své první paralympiádě. Cesta k ní byla dlouhá. V šesti letech přišel kvůli rakovině sítnice o zrak. David i celá rodina se museli s handicapem naučit žít. Sport ale neopustili.

„Jsme hokejová rodina, nebo bývali jsme hokejová rodina. Ale když jsem po nemoci oslepl, hledali jsme sport, který bych mohl dělat individuálně. Padlo to na plavání, dělám ho deset let a teď jsem paralympijský vítěz, takže je to úžasné,“ radoval se Kratochvíl.

To je neuvěřitelný, co tenhle kluk už v 16 letech dokázal.



Nevidomý plavec David Kratochvíl vybojoval na paralympiádě v Paříži už druhou medaili. Po zlatu na 400m VZ teď získal stříbro v závodě na 100m znak.@iROZHLAS_sport @iROZHLAScz @RadiozurnalS @paralympicsCZ pic.twitter.com/Rgy5cBKxz0 — Martin Balucha (@MartinBalucha) September 1, 2024

I teď jsou mu rodiče stále nablízku. Otec Jiří a maminka Stanislava Davida doprovázejí na každý závod. Oba jsou na jednom konci bazénu a plní roli „taperů“. „Davida ťukám tyčí s molitanovým míčkem do hlavy nebo do prsou. Podle toho, jaký způsob jede, používám buď krátkou, nebo dlouhou tyč. Je to jinak na znak a jinak na motýlek,“ popsala Davidova maminka Stanislava.

Večeře za odměnu

Kratochvíl oslavil svou druhou paralympijskou medaili nejen s rodinou, ale také jídlem. „Mám připravený double cheeseburger, dám si ho v autobuse. Strašně se těším. A dám si pořádný zákusek. Takže to bude paráda, protože v pondělí mám volno, takže si odpočinu a jedem dál,“ řekl Kratochvíl.

Na paralympiádě ještě rozhodně nekončí. V úterý se představí v polohovém závodě na 200 metrů a ve čtvrtek a v pátek ho čeká ještě 100 metrů prsa a 100 metrů motýlek.