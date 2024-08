‚Léon, nový Phelps.‘ V Paříži se zrodil plavecký fenomén. Před domácím miláčkem smekají i legendy

Jeden z nejlepších plavců současnosti je francouzským národním hrdinou a miláčkem publika. Léon Marchand si zatím z pařížského bazénu vylovil tři zlata, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího sportovce olympiády. „Nejlepší double v historii plavání,“ smekl po jeho středečním vítězství na motýlkářské i prsařské dvoustovce legendární Michael Phelps, k němuž už bývá 22letý fenomén přirovnáván. Paříž 14:07 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzští fanoušci Leona Marchanda milují | Foto: Agustin Marcarian | Zdroj: Reuters

Před středečním programem už měl z letošní olympiády na kontě jedno zlato, ve středu večer se mu ale povedlo něco nevídaného. Během dvou hodin vyhrál Léon Marchand zlatou medaili v závodech na 200 metrů motýlek a 200 metrů prsa, obojí v olympijském rekordu.

Nejprve se ve finále na 200 metrů motýlek v posledních desítkách metrů nezadržitelně přehnal kolem vedoucího Maďara Kristófa Miláka a za bouření publika porazil obhájce prvenství o 54 setin.

O necelé dvě hodiny později si připsal Marchand další zlato. Ve finále na 200 metrů prsa naopak vedl již od začátku.

Seemanová na olympijskou medaili nedosáhla. Z kraulařské dvoustovky bere šesté místo Číst článek

„Zpočátku jsem byl nesmělý a tyto dva závody jsem byl v centru pozornosti. Snažil jsem si vzít z publika energii,“ řekl Marchand po historickém doublu.

„Samozřejmě jsem měl trochu pochyby, protože mi všichni říkali, že je to nemožné. Trenér mi ale po polohovce řekl, ať to uděláme. To mi dodalo sebevědomí,“ podotkl.

Od Montrealu 1976 se žádnému plavci nepovedlo získat během dne dvě individuální zlata. Pozoruhodný není jen časový odstup, ale i výběr disciplín. Plavci se zřídkakdy specializují na motýlek i prsa, jelikož při nich zapojují odlišné svalstvo.

„Je to nejspíš nejlepší double, který jsem kdy v historii plavání viděl,“ smekl před Marchandem legendární Michael Phelps, který má sám na kontě 23 zlatých olympijských medailí. „S tím, jak plave, bude závodit a vyhrávat ještě hodně dlouho,“ předpověděl.

La réaction de @MichaelPhelps sur NBC hier pendant le 200 pap de @leon_marchand est magique !



Incroyable Léon pic.twitter.com/T58DlqePUa — Sébastien Baguerey (@SebastienBGY) August 1, 2024

Na pařížských hrách je Marchand jednou z hlavních domácích tváří a dnes už i národním hrdinou. Po nedělním triumfu na polohovce mu volal a gratuloval i prezident Emmanuel Macron.

Víte, jaké ženy jsou..., řekl komentátor o australských plavkyních. Eurosport ho z olympiády stáhl Číst článek

Plavání i triumf má Marchand v krvi, oba jeho rodiče byli plaveckými reprezentanty na polohovce a olympioniky.

Olympijskou atmosféru si Marchand vyzkoušel už před třemi lety v Tokiu, kde byl na polohovém závodu na 400 metrů šestý. Po hrách se z rodného Toulouse přestěhoval do USA a na Arizonské univerzitě jej začal trénovat kouč Bob Bowman, který dovedl k největším úspěchům Michaela Phelpse.

Pod jeho vedením už Marchand získal pět zlatých a jedno stříbro ze světových šampionátů 2022 a 2023 a nyní už má nově v kapse i tři olympijská zlata.

„Může být lepší, ještě nedosáhl svého potenciálu. Řadím ho na vrchol, protože je komplexní balíček. Má rychlost, vytrvalost a umí to i pod vodou,“ řekl o svém současném svěřenci Bowman.

Zlatý Leon Marchand | Zdroj: Reuters