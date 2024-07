Vím, že jsem na to měla, mrzí bikerku Miculyčovou po šestém místě v olympijském závodě

Trochu jsem se bál, když jsem viděl konečné šesté místo poté, co druhá jízda zůstala nedokončená, že přijdete zklamaná, naštvaná, ale na vaší tváři vidím úsměv. Jako byste byla spokojená především s první jízdou, a že to nedopadlo, to se hold stane.

Ta druhá jízda mě opravdu mrzí, protože vím, že by to dosáhlo i na medaili s tím, co zajely ostatní holky. Ale nedá se nic dělat. Takový je sport, někdo spadne, někdo to zvládne. Myslím, že příště budu lepší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si pozávodní rozhovor s bikerkou Ivetou Miculyčovou

Že to nezvládne zrovna Hannah Robertsová, to se vůbec nečekalo, že to nezvládne velice akrobatická Číňanka Sun S'-pej také ne. Mrzí vás to o to víc, že je vidět, že na stupně vítězů nebylo potřeba zas tak moc?

Mrzí mě to hodně, protože když vím, že jsem na to měla, že jsem ty triky předváděla i v tréninku a pak mi prostě jen hloupě sjela noha, ani jsem se nerozbila, tak mě to opravdu mrzí.

Viděl jsem rozjíždění se a asi tři pokusy o flair, které nevyšly. Říkal jsem si, jestli to trochu neovlivnilo tu první jízdu, že jste začala opatrněji, na jistotu.

Ta první jízda mě dost uklidnila, protože jsem věděla, že mám aspoň něco. A kdyby mi to nevyšlo a byla bych devátá, tak aspoň nebudu mít zapsáno jen osm bodů, kdybych spadla dvakrát. Ten flair jsem dala v tréninku jen jednou, protože tady je to o dost těžší, vyšší, prudší. Je to tady dost těžké a všechny ty triky jsem vlastně dělala na poslední chvíli.

ONLINE: Kanoistka Satková pojede v Paříži o medaile, tenistka Krejčíková vypadla ve čtvrtfinále Číst článek

Co bylo nachystáno na druhou jízdu, ze které jsme viděli úvodní skok, který nevyšel na dopadu takže vlastně nevíme, jestli by ty triky byly tak dobré?

Měl to být flair, což je backflip s otočkou o 180 stupňů v rampě. Pak 360 barspin na spině, což je taková překážka. Jedná se o otočení o 360 stupňů s protočením řídítek. A pak jsme chtěla ještě nothing barspin, což je puštění celého kola a protočení řídítek po chycení kola.

Co říkáte na závěrečné výsledky, že se na stupně vítězů dostane Australanka Natalya Diehmová, nebo že tam bude Perris Benegasová, která vlastně skoro nepředvádí triky, jen projede celý park tak, že je na překážkách hodně vysoko?

To je hodně sporné, protože se hodnotí dva styly, jestli se jezdí triky nebo polety. Za mě naučit se létat není tak těžké jako trikovat. Na triky musíte mít trochu více talent, je to těžší než létat. Ale ten polet prostě vypadá hezky a také se to boduje.