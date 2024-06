Přípravy na olympiádu v Paříži vrcholí, sportoviště vyrůstají i přímo pod Eiffelovou věží

Už jen zhruba měsíc zbývá do jedné z největších sportovních událostí roku – do letních olympijských her v Paříži. Vůbec poprvé bude zahajovací ceremoniál v centru města přímo na řece. Desítky lodí poplují po Seině a na jejich palubě budou tisícovky sportovců. Srdcem olympiády se stane pařížské Trocádero s výhledem na Eiffelovu věž, kde budu olympionici s diváky slavit své medaile. Od stálého zpravodaje Paříž 15:22 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paříž se intenzivně připravuje na blížící se olympiádu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na pařížské Eiffelově věži je pět olympijských kruhů a pod ní jsou olympijská sportoviště a tribuny.

Lehečku připravilo zranění páteře o Wimbledon i olympiádu. Tělo není připravené, vzkázal tenista Číst článek

„Je to velká a velmi očekávána událost. V roce 2012 jsme olympiádu nedostali. Tehdy byla v Londýně. Teď konečně bude tady u nás. Je to jedna z největších sportovních akcí světa. Podařilo se mi získat vstupenky na několik disciplín – ragby, beach volejbal a taky pozemní hokej. Takže ano, budu tady,“ říká Pařížan Pierre.

Pod schody už je park Trocadéro, který se bude během olympijských her jmenovat Park šampionů, protože se tam olympionici budou chlubit se svými medailemi a také tam budou slavit. Místo fontány už jsou rozestavěné tribuny, na kterých pracují dělníci. Na staveništi je slyšet angličtina i ruština. Řemeslníci mi potvrzují, že tam pracuje zhruba 15 ruských řemeslníků.

Ruština bude slyšet i mezi sportovci. Na olympijské hry do Francie totiž podle Mezinárodního olympijského výboru může přiletět i 14 ruských a 11 běloruských sportovců. Tito sportovci museli splnit kvalifikační limity a taky projít dvojitou kontrolou sportovních federací a olympijského výboru, jestli nepodporují válku na Ukrajině nebo jestli nemají vazby na armádu.

Česká stolní tenistka Hana Matelová, která se kvalifikovala na OH v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Přímo pod Eiffelovou věží v parku Martovo pole jsou další olympijská sportoviště. Tam budou soutěžit i čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner. O kousek dál bude o nejcennější kovy zápasit judista Lukáš Krpálek.

České fandění v Paříži bylo slyšet už v těchto dnech. T-Mobile olympijský běh, který se konal v Česku i a na dalších místech v zahraničí, běžela v Paříži i česká stolní tenistka a reprezentantka Hana Matelová, která se kvalifikovala na hry do Paříže.

„Chtěla jsem si spravit chuť po covidu, kdy jsme se dostali do covidové situace a nebylo to moc pěkné. Jsem ráda, že se povedla Paříž. Je to nejbližší olympiáda, takže doufám, že rodina a kamarádi dorazí.“

„Bylo to mentálně náročné. 1. července začínáme zase trénovat. Čtyři, pět dnů před zahájením her se opět přesuneme do Paříže, abychom si vyzkoušeli halu a podmínky. Pak jdeme na to,“ uzavírá česká stolní tenistka.