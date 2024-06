Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích nahrává slavnostní hudbu pro olympiádu v Paříži

V Českém domě v Paříži bude při letních olympijských hrách znít originální česká hudba. V Českých Budějovicích ji nahrává Jihočeská filharmonie. Do koncertní síně svaté Anny zamířil z Londýna i autor, teprve třiadvacetiletý student skladby Jan Pospíšil. Paříž 20:11 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihočeská filharmonie nahrává slavnostní hudbu pro olympiádu v Paříži | Foto: Pavla Kuchtová | Zdroj: Český rozhlas

„Oslavná, nadějná a snadná,“ charakterizuje ve stručnosti skladatel Jan Pospíšil svou hudbu, kterou složil pro Český olympijský výbor.

„Mým cílem bylo co nejvíc podpořit ten projekt, olympiádu, sport, zážitek a chtěl jsem potlačit svoje skladatelské ego, abych neupozorňoval na svoji hudbu víc, než bych měl. Chtěl jsem, aby byla pochopitelná a uchopitelná poslechem,“ dodává student vážné a filmové hudby na Royal College of Music v Londýně.

Český olympijský výbor ho oslovil cíleně. „Vybrali jsme si tohoto mladého autora stejně jako další mladé autory, aby s námi spolupracovali na olympijských hrách v Paříži. Společně chceme, aby kvalitní česká hudba provázela naší komunikaci k olympijským hrám,“ uvádí mluvčí výboru Tomáš Houska.

Hudba Jana Pospíšila v podání Jihočeské filharmonie bude znít především v Českém domě v Paříži při slavnostních ceremoniálech a takzvaných díkůvzdáních, kdy se děkuje českým sportovcům.

„Věříme, že u toho budou mít husí kůži sportovci i fanoušci. Jsou tam fanoušci z celého světa, takže té hudbě musí rozumět třeba i lidi z Japonska, z Jižní Ameriky a tak dále. A sportovci si tyto momenty pamatují po celý život, hudba má dokreslit ten pocit výjimečnosti z toho, co dokázali,“ doplňuje Tomáš Houska.

Mohou za to děti

Jihočeská filharmonie byla pro nahrání skladeb vybrána díky tomu, že v Českých Budějovicích za pár dní začne Olympiáda dětí a mládeže. Český olympijský výbor ji pořádá společně s Jihočeským krajem, a tak se propojení nabízelo.

Ředitel filharmonie Otakar Svoboda je na něj patřičně hrdý. „Je to samozřejmě krása, jsme moc rádi a hrozně nás to baví. Těšíme se do Paříže, kde budeme jednotlivé skladby uvádět i naživo, takže co může být víc,“ usmívá se.

Hudba Jana Pospíšila nahraná Jihočeskou filharmonií bude znít nejen v Paříži, ale i v upoutávkách a na sociálních sítích českého olympijského týmu.