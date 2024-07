Olympiáda bez Omarova. Zápasník si poranil achilovku a do Paříže neodcestuje

Český zápasník Artur Omarov přišel kvůli zranění achilovky o účast na olympijských hrách v Paříži. Zranil se v tréninku před odletem do dějiště her a je po operaci. Český olympijský výbor o tom informoval v tiskové zprávě. Kvůli zranění ruky už přišla o start pod pěti kruhy také tenistka Markéta Vondroušová, která měla obhajovat stříbro z minulé olympiády v Tokiu. Počet českých sportovců pro Paříž se tak snížil na 111. Paříž 23:07 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápasník Artur Omarov nafasoval olympijské oblečení, ale kvůli zranění se v Paříži nepředstaví | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Pětatřicetiletý Omarov, který získal loni bronz na mistrovství světa i Evropy, se těšil na svůj druhý start na olympijských hrách v kategorii do 97 kilogramů. Rodák z Tanty v Dagestánu reprezentuje Česko od roku 2010 a v Japonsku před třemi roky skočil jedenáctý.

Zranil se v závěru posledního intenzivního zápasnického tréninku. Do Paříže měl naplánovaný odlet v úterý. „Nyní Artur musí mít nohu fixovanou, standardně to trvá tři až šest týdnů. Je to smutné, ale je naprosto vyloučené, že by se mohl zapojit do olympijské soutěže,“ uvedl šéflékař českého olympijského týmu Jiří Neumann.

Druhá absence

Omarov chtěl přidat ve Francii do své sbírky olympijskou medaili, sen se mu však rozplynul. „Informace o Arturově zranění a následné operaci mě velmi zasáhla. Je to neuvěřitelně smutná zpráva pro něj samotného, pro český zápas a troufám si tvrdit, že i pro český sport. Vnímám to jako ohromnou sportovní tragédii,“ prohlásil předseda Svazu zápasu České republiky Robert Mazouch.

„Je mi nesmírně líto, že Artur nezavrší svoji sportovní cestu na olympijských hrách v Paříži, kde měl ambice i výkonnost na to reálně bojovat o olympijskou medaili, která mu jediná ve sbírce chybí,“ navázal Mazouch. „Pro mě je Artur velký šampion, jenž pro český zápas a sport udělal úžasné věci, na které jsme nesmírně pyšní a hrdí. V tuto chvíli mu chci hlavně popřát, ať je brzy zdravotně v pořádku,“ dodal.

Další ztráty v českém týmu litoval i šéf olympijské výpravy Martin Doktor. „Všechny nás moc mrzí, že si Artur nemůže v Paříži splnit svůj sen. Teď mu ale držíme pěsti, aby se co nejdříve dal do pořádku,“ řekl Doktor.