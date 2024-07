‚Tyhle olympijské hry, to je ekonomická katastrofa‘. Pařížští podnikatelé si stěžují na odliv turistů

Doufali ve žně, nakonec sčítají ztráty. Francouzští podnikatelé si před olympijskými hrami v Paříži stěžují na výrazný úbytek turistů. Podle nich se návštěvníci vyhýbají Paříži a hlavně centru města kvůli bezpečnostním opatřením a rozsáhlým uzávěrám, které doprovázejí nejen páteční zahajovací ceremoniál na řece Seině, ale celé tři týdny olympijských her. Od stálého zpravodaje Paříž 17:41 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tribuny na mostech a nábřežích před zahajovacím ceremoniálem na řece Seině | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je to opravdu těžké. Zákazníci se k nám nemůžou dostat. Jsme v šedé bezpečnostní zóně, a abyste sem mohli přijít, tak potřebujete QR kód nebo rezervaci. Ani s tou vás ale policisté nemusí pustit. Obsloužíme teď jen čtvrtinu lidí ve srovnání s normálním provozem,“ popisuje Antoine, který šéfuje francouzské restauraci na ostrově svatého Ludvíka.

Mluvíme spolu odpoledne. Všechny stoly jsou prázdné, jen u jednoho z nich jeden ze zaměstnanců jí bagetu zabalenou v alobalu. „Hodně jsme si od olympijských her slibovali. Doufali jsme, že si vyděláme. Opak je ale pravdou,“ lituje.

Podobně to vidí i Antoinův kolega Loulou z restaurace poblíž katedrály Notre-Dame: „Tyhle olympijské hry, to je ekonomická katastrofa. Máme o 80 procent méně zákazníků. Fakt děkujeme starostce Hidalgové a prezidentovi Macronovi za tyhle olympijské hry 2024.“

Zavřené obchody a restaurace v centru Paříže | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Přísná bezpečnostní opatření znamenají i zavřené mosty, silnice a omezený vstup k slavným památkám jako třeba ke katedrále Notre-Dame nebo Eiffelově věži. Právě u Eiffelovky přitom zahajoval svou trasu „hybridní autobus“, který turistům nabízí prohlídkovou trasu Paříží nejdřív po souši a potom i přímo v řece Seině.

Kvůli olympiádě je ale autobus prázdnější a vyhýbá se památkám. O to dřív pak na okraji Paříže v oblasti Boulogne zajíždí do Seiny a k radosti dětí tam stráví více času. Majitelé autobusu si stěžují na to, že se bezpečnostní opatření a uzavírky neustále i přes původní plány mění.

Hybridní autobus pro turisty | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Bezpečnostní perimetry se mění podle jednotlivých událostí a olympijských disciplín. Musíme se přizpůsobovat každý den. Setkali jsme se i se zástupci jednotlivých úřadů, abychom dopředu věděli o všech uzavírkách. Ve výsledku to ale stejně dopadá tak, že silnice jsou zavřené, i když zavřené být neměly. Platíme proto zvlášť lidi, kteří nás upozorňují na uzavírky, aby se jim autobus mohl včas vyhnout. Takže každá prohlídková trasa je teď trochu jiná,“ vysvětluje Paul Michel.

‚Pařížané odjeli‘

Ztráty počítají i pařížské hotely. Ještě před pár měsíci doufaly, že snadno zaplní všechny pokoje. Proto některé z nich čtyřnásobně nebo dokonce i pětinásobně zvýšily cenu za jednu noc. Ta se tak pohybovala v přepočtu i kolem třinácti tisíc korun.

Vylidněná ulice na ostrově sv. Ludvíka na řece Seině | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Turistů je ale zatím málo, a proto hotely i ubytovací služby jako Airbnb zlevňují. „Počet registrací se pohybuje na úrovni 50 procent. Někde to je ještě méně. To znamená, že máme o deset až dvacet procent méně registrací než loni v létě,“ popsal pro Český rozhlas ředitel francouzského sdružení hoteliérů Frank Delvau.

Podle něj bezpečnostní opatření odrazují návštěvníky od pobytu v Paříži: „Je to prostě kvůli tomu, jak v těchto dnech vypadá Paříž. Je tu 45 tisíc kovových bariér, silnice jsou zacpané, nedostanete se k hlavním památkám jako třeba na náměstí Svornosti nebo na Trocadéro. Všude jsou policisté. Pařížané odjeli a turisté se nechtějí dívat na Eiffelovu věž skrz plot.“

Frank Delvau věří, že se turisté do Paříže budou postupně vracet už od pátku tedy po zahajovacím ceremoniálu na řece Seině, až přestanou platit nejpřísnější bezpečnostní opatření. Organizátoři počítají s tím, že celkem do Paříže na olympijské a paralympijské hry přicestuje přes patnáct milionů návštěvníků.

Podle Franka Delvau to ale budou převážně Francouzi, kteří v Paříži nezůstanou dlouho a místním hotelům tak příliš nepomůžou. Doufá proto, že se víc turistů do francouzského hlavního města znovu vrátí na podzim a příští rok.