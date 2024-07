Olympiáda je noční můrou bezpečnostních pracovníků. Některým incidentům nelze předejít, míní expert

Pozornost od zahájení pařížské olympiády odvrací a obavy z možných útoků, které zvýraznily koordinované útoky na tratě, po kterých jezdí rychlovlaky TGV. Na třech trasách TGV byl ochromen nebo podstatně omezen provoz. Omezení se mají dotknout až 800 000 cestujících. „Předejít tomu nelze,“ řekl pro Radiožurnál Stanislav Kazbunda, bezpečnostní expert, který působí na soukromé škole TRIVIS a majitel poradenské společnosti Crom consulting. Paříž/Praha 21:02 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak vážným varováním pro nadcházející hodiny a dny může být ranní útok na vysokorychlostní tratě?

Varování je to velice důrazné jenom proto, že z tohoto typu útoku je zřejmé, že stačí aktivita minima osob, aby způsobila velikou škodu, byť ne reálnou, ale v podobě ochromení infrastruktury. Útok nemusí proběhnout přímo na sportovišti, i stovky kilometrů od něj a může mít velký dopad například na volný pohyb osob.

Vyžaduje to jistou znalost toho, co a kde poškodit, aby útok způsobil výpadek, ale ve své podstatě dokáže aktivita několika málo jednotek osob paralyzovat celý stát co do železniční dopravy.

Prevence sabotáží

ŽIVĚ: Česká výprava se představí při olympijském ceremoniálu. Stanice Radiožurnál vysílá přímý přenos Číst článek

Dá se takovémuto typu sabotáží zabránit?

Velice obtížně. Jediný způsob, jak tomu lze teoreticky zabránit je, že někdo zachytí a někdo informaci o přípravách útoku. Pokud se ale dohodnou tři nebo čtyři lidé u piva a vyrazí každý na jednu stranu Francie a tam přecvakne vedení, tak to nemůže nikdy nikdo zachytit předem a předejít tomu nelze.

V půl osmé večer středoevropského času má začít zahajovací ceremoniál pařížské olympiády. Ten se poprvé v historii olympijských her koná mimo stadion v centru Paříže, sportovci mají plout na lodích po Seině. Jak riziková je událost z bezpečnostního pohledu?

Je to složité zejména kvůli velkému pohybu lidí, bude to nepřehledné. Výhodnější je to v tom, že budou plout po řece a dostat se k nim nablízko bude obtížnější, než by to bylo, kdyby byli sportovci běžně na pevnině. Varianta na lodi je celkem bezpečná, protože kontrolovat vstup na loď je jednoduché ve srovnání se vstupem na náměstí nebo do města obecně.

It’s almost time for 85 boats to take to the Seine for the most unique Opening Ceremony in the history of the Olympic Games!



The athletes are ready. Are you?



Watch along right here:

https://t.co/XzKcPINrgC#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/y32TWr5QLx — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

Jaká bezpečnostní opatření lze očekávat na večerní akci?

V prostoru se budou ve větším množství pohybovat ozbrojené složky. Všichni, kteří se budou chtít podívat, musí počítat s tím, že budou omezováni v tom, kam jít, co mít s sebou atd. S ohledem na situaci, která v posledních dnech nastává, tak se domnívám, že bezpečnostní opatření budou velice intenzivní a doufejme, že se neminou účinkem.

Pařížská olympiáda je první olympiádou v nové podobě. Nestavěla se až na jednu výjimku kvůli ní nová sportoviště, řada soutěží se bude odehrávat v centru města. Prakticky každý den se v Paříži bude konat závod přímo v ulicích, který budou moci sledovat i lidé bez vstupenek. Je to z bezpečnostního pohledu rizikové?

Ano, tento model akce je z noční můra každého bezpečnostního pracovníka. Pokud se jedná o akci na uzavřeném sportovišti, lze předejít konfliktu tím, že bude realizovaná kontrola vstupu, zavazadel osob, které vcházejí na sportoviště atd. Pokud závody budou volně přístupné v rámci města, tak potenciál bezpečnostního incidentu výrazně narůstá.

Doporučení pro fanoušky na olympiádě: vstupenky pouze přes oficiální stránky a nepodceňte dopravu Číst článek

Rady pro návštěvníky

Co byste poradil návštěvníkům, kteří se do olympijské Paříže chystají?

Doporučil bych jim ostražitost, koukejte, co se okolo vás děje. Procento bezpečnostních pracovníků, kteří tam budou přítomni, bude výrazně nižší, než množství návštěvníků.

Nejlepší pomoc je prevence a do krizového modelu se vůbec nedostat. Stačí se věnovat svému okolí, vnímat pozorně, co se děje a lze tak předejít incidentu. Chápu, že člověk, který jde sledovat sportovní aktivity, nebude koukat kolem sebe a bude se věnovat sledování sportovního výkonu. Je to trochu obtížné, kdyby došlo ke konfliktu.

Jediné, co lze poradit je pasivní spolupráce s bezpečnostními složkami. Dělat to, co po vás bezpečnostní složky chtějí a nevyvíjet vlastní aktivitu, protože vlastní aktivita by mohla být vyhodnocena negativně jako případné další bezpečnostní riziko.