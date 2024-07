Hrál aktivní divadlo na rozhodčí, štvalo judistu Klammerta po prohře s domácím zápasníkem

Ani druhý z českých judistů na olympijských hrách v Paříži nepřešel přes první kolo. Po Renatě Zachové prohrál hned svůj úvodní zápas i David Klammert. V duelu s Francouzem Maximem Ngayapem ho rozhodčí třikrát potrestali za pasivitu a zápas pro něj skončil. Jak David Klammert, tak jeho trenér Marcel Frenštácký nebyli spokojeni s výkonem sudích. Paříž 15:13 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Klammert zápasí s francouzským soupeřem | Zdroj: Profimedia

Po Renatě Zachové skončil hned po prvním zápase na olympijských hrách v Paříži i judista David Klammert, ale po porážce s domácím reprezentantem cítil velkou křivdu.

„Chceme se prát a čtyři roky se připravujeme, aby to jen uskákal a hrál divadlo na rozhodčí,“ diskutovali rozhořčeně David Klammert s trenérem Marcelem Frenštáckým. Pak se vydýchali a zhodnotili zápas. I s pocitem křivdy ale začal David Klammer diplomaticky.

„Nemám rád, když se člověk vymlouvá na rozhodčí. Rozhodně mi nepomohli, ale když bych podal takový výkon, že je nepustím do toho zasáhnout, tak to neudělají. Byl to domácí borec, hrál aktivní divadlo pro rozhodčí a já to nebyl schopný zastavit. Rozhodčí mně dávali tresty za pasivitu, i když jsem měl jen jeden útok, co mě ohrozil,“ uvedl Klammert.

„Hrozně těžko se to popisuje, protože tři roky žijete pro tento moment a nedokážete to proměnit. Nemám být na co zklamaný, protože jsem tím celou přípravu žil, vše tomu obětoval a svědomí mám čisté a na ten sportovní zázrak si asi musím ještě chvíli počkat,“ doplnil.

Názor trenéra

A jak hodnotí zápas Klammertův trenér Frenštácký? Bylo podle něj také vidět, že se soupeř nechtěl prát?

„Úplně přesně. Francouz zvolil taktiku Davida zavřít, nechtěl dělat žádné judo a na to vyhrál. To je právě to, co tady řešíme všichni trenéři v zákulisí. Je to čím dál větší diskuse, na co se vyhrává,“ popsal trenér Marcel Frenštácký.

„Plno špičkových judistů dělá chvaty na oko. Každý, kdo tomu rozumí, tak vidí, že to je jen takový náznak, že do něčeho leze, ale že hodit z toho nemůže. To je ta cesta, kam judo jde. Jako kdyby stačilo jen kopnout na branku, ale nemusíš dát gól. Pak vyhraješ proto, že jsi měl větší počet střel,“ vysvětlil.