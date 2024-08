Bratři Fuksové chtějí do finále deblkanoistů. ‚Nebude to nejlehčí,‘ ví starší Martin

Na kanálu pro rychlostní kanoisty se ve čtvrtek pojede o medaile. A bude u toho i česká posádka deblkanoe Martin Fuksa – Petr Fuksa. Na pětistovce je čeká nejprve semifinále v půl dvanácté. Pro mladšího Petra je to jediný závod olympijských her, starší Martin k tomu bojuje ještě na kilometru mezi singkanoisty. Paříž 11:10 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlostní kanoisté Petr a Martin Fuksovi v rozjížďce závodu deblkanoistů na olympijských hrách | Foto: Bertrand Guay | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

„Dal jsem si aspoň trénink, teď už se pojedu jen projet. Jel jsem jeden úsek, ani jsem ho nedojel až do cíle. Vypustil jsem to, když jsem viděl, že ani nefinišuje, takže jsem také ušetřil nějaké síly a ještě mi to pomohlo psychicky,“ říkal den před finálovým dnem deblkanoistů Martin Fuksa.

Ten si vylepšil náladu tím, že na kilometru porazil v rozjížďce úřadujícího olympijského vítěze a ušetřil síly třeba i na deblkanoi s bratrem Petrem, se kterým už má za sebou dvě jízdy.

„Bylo to příjemné závodění. Jsme rádi, že jsme postoupili do semifinále, takže cíl jsme splnili,“ těšil mladšího Petra Fuksu postup do semifinále. Martin ale míří dál.

„Před závody jsem si řekl, že bych se rád podíval do finále. Vím, že to nebude nejlehčí. Nějaké lodě šly rovnou do béčka, ale pořád je tam minimálně deset kvalitních lodí na světové úrovni. Uvidíme, jaké dostaneme semifinále. Doufám, že k nám bude milosrdné, že se nám ve čtvrtek pojede hezky a ukážeme, že na to máme,“ doufá Martin Fuksa.

V závodě deblkanoistů bylo jen 13 lodí a v semifinále je postupový klíč do bojů o medaile milosrdný. V pětičlenné jízdě stačí sourozencům Fuksovým předjet jedinou loď a budou ve finále. Semifinále pojedou v 11.30, boje o medaile jsou na programu ve 13.30.