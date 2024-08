Tyčkařka Švábíková skončila pátá v národním rekordu. Jde o nejlepší výsledek českých atletů v Paříži

Tyčkařka Amálie Švábíková vylepšila v olympijském finále v Paříži jedenáct let starý český rekord o čtyři centimetry a po překonání laťky ve výšce 480 cm skončila pátá, což je zatím nejlepší výsledek pro české atlety na letošních hrách. Zvítězila mistryně světa Australanka Nina Kennedyová, která jako jediná zdolala 490 centimetrů. Aktualizováno Paříž 22:11 7. 8. 2024 (Aktualizováno: 23:03 7. 8. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amálie Švábíková | Zdroj: Reuters

Výšku 470 centimetrů zvládlo devět tyčkařek. Švábíková uspěla na druhý pokus a v tu chvíli byla osmá. Další postupná výška 480 cm byla už o sedm centimetrů výš než její osobní rekord z mistrovství republiky ve Zlíně. Na třetí pokus uspěla a z tabulek vymazala dosavadní rekord Jiřiny Svobodové (nyní Kudličkové) z roku 2013. Dosud největším úspěchem čtyřiadvacetileté skokanky bylo čtvrté místo na letošním mistrovství Evropy v Římě.

„Je to fakt neuvěřitelné, jsem obrovsky šťastná. Přijela jsem sem s tím, že jsem si chtěla překonat osobák a pokusit se dostat do šestého místa a vlastně to všechno se mi povedlo. Jsem pátá a odjíždím s českým rekordem, osobním rekordem. Jsem fakt šťastná,“ řekla Švábíková novinářům.

❤️‍ Životní závod, životní výsledek a životní skok.

Až za ní skončila Katerina Stefanidiová, řecká olympijská vítězka z Ria de Janeiro. Nejvýš se stejně jako loni na MS v Budapešti dostaly Kennedyová a Američanka Katie Moonová, která obhajovala zlato z Tokia. V Budapešti se o první místo rozdělily, tentokrát byla o pět centimetrů lepší Australanka.

V Budapešti se o první místo rozdělily, tentokrát byla o pět centimetrů lepší Australanka. „Budu upřímná, dnes jsem se nechtěla s nikým dělit. Chtěla jsem vyhrát sama a jsem šťastná, že se to povedlo,“ řekla poté, co vybojovala pro svou zemi v Paříži první atletické zlato.