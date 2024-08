Šéf olympijského výboru: Tlak na medaile sportovcům na pohodě nepřidá. Paříž ale bude ikonická

Olympiáda v Paříži se bude chýlit ke konci, do historie her se však zapíše jak originálním pojetím zahájení, tak i umístěním sportovišť v centru metropole. Z tamní atmosféry je nadšený i předseda Českého olympijského výboru, byť přiznává, že napětí ohledně medailí sportovcům rozhodně nepomáhá. „Naštěstí už nějaké máme, ale v okamžiku, kdy tomu tak nebylo, byl na favority vytvářen velký tlak,“ popisuje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Jiří Kejval. Rozhovor Paříž 7:00 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maskot letních olympijských her v Paříži | Foto: Stephanie Lecocq | Zdroj: Reuters

Olympijské hry v Paříži doprovází mnohá prvenství, ať už jde o podobu zahajovacího ceremoniálu nebo plavání v Seině. Zároveň také dlouho panovaly obavy mimo jiné ohledně bezpečnosti. Jak zatím průběh z obecného hlediska hodnotíte?

Velmi dobře. Pokud jde o olympiádu jako takovou, ať už o zahájení nebo jednotlivá sportoviště, opravdu se mi moc líbí odvaha organizátorů je zasadit mimo stadiony, do centra města. A je-li to Paříž, jež se má z hlediska architektury čím chlubit, je to nádherné. Rámující kulisy musí každého nadchnout. Olympiáda ještě nekončí, ale určitě bude ikonická.

Máme za sebou dva ročníky, kde chyběli diváci či doprovodný program. Byli jsme rádi, že jsme je v průběhu covidu vůbec mohli uspořádat. Nyní je to tedy něco zcela jiného. Hodně mi na mysli utanula olympiáda v Londýně a ta pařížská se dá podle mého názoru minimálně srovnávat.

Jaký dojem na vás zanechalo zmíněné netradiční pojetí zahajovacího ceremoniálu?

Na to mám tři pohledy. Byl jsem na oné čestné tribuně na Trocadéru a intenzivní čtyřhodinový déšť byl zážitkem sám pro sebe. Zpočátku jsem se snažil chránit pláštěnkou, ale asi po hodině mi došlo, že to nemá smysl, a tak jsem tam jen seděl v obleku.

Jinak ale k vážnějším věcem. Velmi oceňuji ohromnou odvahu organizátorů se do toho všeho pustit, vytvořit show na takové rozloze a na řece není vůbec jednoduché. Varianta s deštěm byla dost komplikovaná, nicméně si myslím, že se to povedlo. A zajímavý je i pohled sportovců.

Sami zmiňovali, že na stadionu sice také vládne krásná atmosféra, ale v podstatě vidíte jen diváky na tribunách, kdežto zde na lodi projeli 6,5 kilometru po řece. Co kamery neukazovaly, byly okolní domy s byty a balkony obsypanými diváky, kde se konaly party, lidé vyvěšovali vlajky, povzbuzovali sportovce a komunikovali s nimi, což pro ně bylo nezapomenutelné.

Pokud jde o kontroverze, ty si s sebou přináší v zásadě všechno. Něco možná bylo opravdu na hraně, avšak nepřísluší mi to hodnotit.

‚Jeden za všechny...‘

Přejděme k české výpravě. Oproti Tokiu v roce 2021 či Riu de Janeiru v roce 2016 se zatím tolik nedaří získávat medaile, což na sportovce musí vytvářet větší a větší tlak…

Nebudu lhát, nepomáhá to. Nyní už naštěstí nějaké medaile máme, ale v okamžiku, kdy tomu tak nebylo, byl na naše favority, na ty „jisté“ medaile, vytvářen velký tlak. Nechci za ně komentovat, jak to vnímali, ale na pohodě to rozhodně nepřidá.

Když se mě zahraniční kolegové ptají, jak jsme na tom s medailemi, odpovídám, že vedeme tabulky na čtvrtých, pátých a šestých místech, kterých máme hromadu. Je to sport a každý, kdo jej zná, ví, že o tom to je. Nikdy nevíte, jak dopadnete.

V Tokiu jsme například zcela eliminovali čtvrtá a pátá místa a vše bylo na medaile, zde je tomu bohužel naopak. Je to i otázka statistiky, třeba jsme si teď již vybrali špatné výsledky a ke konci to už bude jen lepší.

Určitě si ale vše vyhodnotíme, bude to mít nějaké důvody, které bychom si mezi sebou rádi vyjasnili. Nyní však doufáme, že zatím není všemu konec a naši sportovci ještě promluví. Na druhou stranu jsme byli svědky i nádherných příběhů, kupříkladu u kordistů.

Překvapením byla právě jejich bronzová medaile. Co to bude pro český šerm znamenat? Zvýší se o něj zájem?

To je vždy přímá úměra s tím, když přijde medaile. Když Lukáš Krpálek poprvé vyhrál olympiádu, judistické oddíly byly přeplněné a každý malý kluk chtěl být Krpálkem. Šerm je navíc krásný, elegantní a tradiční sport, který může být pro děti zajímavý.

Kluci se tam dostali na poslední chvíli jako poslední postupující a popravdě řečeno, kdybyste mi řekla, ať jmenuji outsidera výpravy, možná bych mířil i na ně. To ale vůbec nemyslím ve zlém, oni dobře vědí, že je mám moc rád a hodně prožívám jejich příběh.

Pro každou olympiádu máme heslo a tentokrát jsme si vybrali Jeden za všechny, všichni za Paříž! Šermíři alias mušketýři zde hráli velkou roli. Podobné příběhy olympiáda přináší pokaždé a moc nás to těší.

V čem je pro vás probíhající ročník výjimečný?

Jednoznačně ve dvou aspektech. Zaprvé v tom, jak je sepjatý s městem, umístění sportovišť do jeho centra je úžasné. A zadruhé jsou to diváci, tedy kolik jich přišlo, jak fandí a jak ke sportu přistupují. Olympijskou atmosféru cítíte na každém kroku.

Myslím, že duch Pierra de Coubertina, zakladatele moderních olympijských her, zde stále přetrvává a je to vidět v každém okamžiku. Ne nadarmo je Paříž jeho rodištěm. Jinak pro mě byla metropole místem, kam jsem neměl nijak zvláštní potřebu cestovat, nešlo o mou srdeční záležitost. Nyní na mě ale působí nádherným dojmem.

Všude je čisto, lidé jsou příjemní, usměvaví. Všiml jsem si věcí, které jsem dříve opomíjel, například tolika stromů na ulicích nebo velkých parků, mimo jiné i ve vnitroblocích. Řekl bych, že to ale není jen můj případ. Když se bavím s ostatními návštěvníky, i těmi, kteří město důvěrně znají, jsou překvapení, jak moc je olympijská Paříž krásná.

Za šest let by se sportovci do Francie měli vrátit, tentokrát v rámci zimních olympijských her. Byl pro vás opětovný výběr země příjemným překvapením?

Jednak jsme byli rádi, že se konečně určil organizátor, neboť jsme jako Mezinárodní olympijský výbor měli ve výběru pořadatele zpoždění.

A kdybych mluvil za sportovce, jde o tradiční destinaci a každý ze sportů místní sportoviště zná, to znamená, že zde olympionici budou tak trochu jako doma. Za nás je to jedině plus a především se nám líbí i cesta, jakou Francouzi obecně jdou v případě trvalé udržitelnosti, což je určitá dobrá věc.