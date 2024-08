Neměli žádnou taktiku, chtěli nás jen smáznout, říká kordista Beran o bronzovém zápase s Francouzi

Čeští kordisté Jakub Jurka, Martin Rubeš, Jiří Beran a Michal Čupr vybojovali na LOH v Paříži bronz v soutěži týmů. Pro šermíře Jiřího Berana to byl poslední zápas v kariéře. Jaké pro něj bylo porazit Francii, kde má šerm výjimečné postavení? Co všechno šerm člověku dává? A může úspěch bronzové čtveřice přispět k většímu zájmu o tento sport? Praha 13:10 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Beran | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Francouzů jsme se vždycky báli nejvíc. Nevěřili jsme, že je můžeme porazit. V sezoně jsme s nimi pětkrát prohráli. Jejich styl nám moc nevyhovuje, jsou výborní, hodně útoční. V podstatě jsme byli smíření se čtvrtým místem. Pak jsme ale pochopili, že Francouzi jsou pod obrovským tlakem. Neměli žádnou taktiku, chtěli nás jen smáznout o dvacet zásahů a vzít si bronzovou medaili, a my jsme jim ji doslova ukradli,“ usmívá se hrdý medailista Jiří Beran.

Host: šermíř a bronzový olympionik Jiří Beran. Moderuje Zita Senková

Překvapením pro něj byla i odezva francouzského publika, které ocenilo hlavně týmovost českých kordistů. „Spousta z nich nám pak říkala, že se jim líbilo, jak dohromady fungujeme a jak se radujeme. Pro mnohé to byl mnohem větší zážitek, než kdyby očekávaně vyhráli Francouzi,“ prozradil Beran.

Všichni za Paříž

„Kvalifikovat se na olympijské hry je nesmírně těžké. Z jednotlivců se kvalifikují jen dva nejlepší Evropani, družstev je jen osm. Nikdo nepředpokládal, že vůbec dokráčíme do čtyřky a porazíme Italy. Naší výhodou je ale velké srdce a to, jaký jsme tým. Jsme určitě o třídu lepší než všichni ostatní,“ jsou podle Berana právě týmovost a velké srdce atributy, které český tým řadí mezi nejlepší z nejlepších.

„Naší výhodou bylo velké srdce a to, že jsme skvělá parta“

Kromě týmového ducha je důležitá i fair play, což Beran demonstroval už v roce 2016 na LOH v Riu de Janeiru, kdy sice vypadl v prvním kole, získal ale cenu Českého klubu Fair Play za své gesto.

„V našem sportu je to běžné. Šerm je rychlý, vzniká tam spousta nepřehledných situací. V Riu se stalo, že jsem se trefil sám, nikdo jiný to ale neviděl. Bylo to ve vypjatém konci, kde každý zásah hrál roli. Zásah jsem si nechal zrušit a pak jsem prohrál. Udělal bych to znovu a spousta šermířů by to podle mě udělala taky, protože šerm je džentlmenský sport a je dobré to držet a ukazovat,“ myslí si Beran, že jeho přiznání není v šermu ničím výjimečným.

Kromě zásad fair play ale šerm učí člověka i odolnosti. „Během chvíle prochází sportovec spoustou emocí – prohrává, vede, musí zvrátit situaci. Nemohu být zkrátka otrávený z toho, že se mi nepovedl jeden zápas, protože bych přišel o všechno. Naopak si z šermu odnáším radost do běžných dnů z toho, že mě jen tak něco neskolí,“ popisuje komplexnost šermu Beran.

Fyzické šachy pro každého

I proto by si člen českého kvarteta nyní přál, aby bronzový úspěch přispěl k většímu zájmu o kord, šavli či fleret.

„Jsem pevně přesvědčený o tom, že jsme šerm předvedli v krásném světle. Lidé viděli, že jsme dobrá parta, že je to sport, který je dynamický a u kterého se musí přemýšlet. Ne nadarmo se mu říká fyzické šachy. Nejlepší ale na něm je, že je to sport opravdu pro každého. Nezáleží na tom, jestli je člověk velký, malý nebo s bříškem. Somatotyp není podstatný. Zúročit své vlastnosti může každý,“ dodává olympionik.

Celý rozhovor s kordistou Jiřím Beranem si můžete pustit v audiu na začátku článku.