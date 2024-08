‚Obětovali jsme tolik, abychom tady mohli být.‘ Ukrajina sbírá i navzdory válce olympijské medaile

Ukrajina vyslala navzdory válce s Ruskem na olympijské hry do Francie 140 sportovců – a někteří už dokonce získali medaile. Jde ale o historicky nejmenší ukrajinský tým na olympiádě. Mnoho sportovců navíc zemřelo v bojích. Od stálého zpravodaje Paříž 11:53 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslava Mahučichová, Mykhaylo Kokhan ,Iryna Geraščenková (zleva) v Ukrajinském olympijském domě v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ukrajinská atletka Jaroslava Mahučichová na stadionu Stade de France vyskočila do výšky dvou metrů, porazila všechny soupeřky a pak s vlajkou kolem krku oběhla zaplněný stadion a vyslechla si ukrajinskou hymnu.

„Jsem ráda, že jsem všechny výšky překonala na první pokus a získala zlatou medaili pro Ukrajinu. Říkala jsem si, že když se to podaří, tak lidé u nás doma budou šťastní. Je to dobrá zpráva v té strašné válce. To mě motivovalo,“ svěřila se čerstvá olympijská šampionka.

Jaroslava Mahučichová se do Paříže vrátila ani ne po měsíci. Začátkem července totiž na pařížském mítinku Diamantové Ligy skočila 210 cm a překonala světový rekord.

K olympijskému zlatu jí na sociálních sítích gratuloval i prezident Volodymyr Zelenskyj. „Před olympiádou jsme se s prezidentem Zelenským sešli a říkal nám, jak je důležité, abychom v tomto těžkém období reprezentovali naši zemi,“ těšilo Mahučichovou.

Trénink za časů války

Jaroslava Mahučichová slavila své zlato s krajankou Irynou Geraščenkovou, která ve stejné soutěži získala bronz: „Jsem hrdá na to, že jsem Ukrajinka, a jsem šťastná, že jsem získala bronzovou medaili. Tolik jsme toho obětovali tomu, abychom tady v Paříži mohli být.“

Iryna Geraščenková se na olympiádu připravovala v zahraničí, ale také na Ukrajině – v západoukrajinském Mukačevu i v hlavním městě Kyjevě.

Její tréninky neustále narušovala válka. Když byla v zahraničí, tak měla obavy o rodinu, když trénovala doma, tak musela čelit ruským útokům.

„Když je hlášený letecký útok, tak se musíme schovat do podzemního bunkru. Tam čekáme 30 minut, ale občas taky dvě hodiny. Je to výrazné přerušení tréninku. My jsme ale silní. Každý sportovec má svůj cíl a udělá všechno pro to, aby ho dosáhl,“ uvedla Geraščenková.

Sport jako zbraň

Podle ukrajinského ministerstva sportu od začátku ruské invaze zemřelo v bojích proti Rusku přes 480 sportovců, včetně například nadějného judisty Stanislava Hulenkova.

„Pokaždé, když čtu podobné zprávy, tak pláču. Je to pro nás velmi těžké. Chceme žít normální život, sportovat a být šťastní v naší zemi bez Rusů, války a těchto hrozných událostí,“ mrzí ukrajinskou atletku.

Někteří ukrajinští sportovci dali přednost službě v armádě a na olympiádu nepřijeli, jako třeba lukostřelec Heorhij Ivanytskyj, který před osmi lety získal titul mistra světa. Ukrajina ale i ve válečných časech velmi dobře ví, jak silnou zbraní může být sport i úspěch na mezinárodní scéně.

Proto podporuje úspěšné sportovce jako třeba kladiváře Mychayla Kochana, který na olympiádě v Paříži získal bronzovou medaili. „Jsem důstojník ukrajinské Národní gardy. Reprezentuji naši zemi na mezinárodní úrovni. Cítím se takhle prospěšnější a to je moje práce – ukázat, jak jsou Ukrajinci stateční,“ má jasno Ivanytskyj.

Kvůli invazi na Ukrajinu na olympiádě není Rusko ani Bělorusko. Mezinárodní olympijský výbor ale povolil účast 15 Rusů, kteří závodí pod neutrální vlajkou. Ukrajinský kladivář ale ani jedno z nich nepotkal.

„Já s nimi nesoutěžil a doufám, že Ukrajinci, kteří se proti nim postaví, je porazí a ukážou jim, jak jsme silní,“ uzavírá bronzový olympijský medailista Mychaylo Kochan.