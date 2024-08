Byl jsem úplně bez nervozity, užíval jsem si aplaus diváků. Je to splněný sen, popisuje zlatý Kratochvíl

Česko má na paralympiádě v Paříži první medaili a hned zlatou. V závodě na 400 metrů volným způsobem ji vybojoval nevidomý plavec David Kratochvíl. 16letý sportovec závod přesvědčivě ovládl a připsal si nový evropský rekord. Od stálého zpravodaje Paříž 9:01 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec David Kratochvíl slaví paralympijskou medaili ze závodu na 400 metrů volným způsobem | Foto: ČTK/AP, Ian Rice | Zdroj: Profimedia

„Je to úžasný pocit. Já jsem byl nasazený jako druhý a šel jsem do toho s tím, že do pátého místa by to bylo skvělé. Během prvního závodu tam samozřejmě nějaká nervozita byla, pak jsem ale nastoupil na start a byl jsem úplně bez nervozity, protože jsem si užíval ten aplaus. Byl to zázrak a úžasný pocit. Co víc si přát, je to splněný sen hned první den,“ radoval se čerstvý paralympijský medailista Kratochvíl.

„Je hrozně těžká. Medaile jsou zde opravdu tlusté, obrovské, ale vůbec jsem nečekal, že jsou zde tak krásné,“ usmíval se plavec.

Tajná zbraň?

Každý plavec má nějakou tajnou zbraň. O Francouzi Léonu Marchandovi se říká, že má dlouhá tempa pod vodou.

„Těžko říct, co je moje specialita. V závodě na 400 metrů mám cíl spíše neumřít na začátku a vydržet do konce. Dál nevím, když většinou zaberu jednou rukou více, tak jsem na kraji dráhy. Já si vlastně ten závod ani nevybavuju, soustředil jsem se na tempa a na to, abych to vydržel,“ popsal dále Kratochvíl.

„Jsem hrdý, absolutně jsme to nečekali. Podle tréninků a časů soupeřů jsme doufali, že se umístí do šestého místa. V duchu jsme si ale přáli bronz. David pořádně dře, prázdniny neměl žádné a vyšlo to,“ vyprávěl po konci závodu otec Davida Jiří Kratochvíl.

Česko má na paralympiádě v Paříži první medaili a hned zlatou. Z závodě na 400m volným stylem ji vybojoval 16 letý David Kratochvíl. Vedle něj stojí hrdý otec Jiří. Maminka Stanislava prý před závodem dny nespala.@iROZHLAScz @RadiozurnalS @Radiozurnal1 @paralympicsCZ pic.twitter.com/1PtZrlw3kL — Martin Balucha (@MartinBalucha) August 30, 2024

„Strašně jsem mu to přála. David pořád maká a zaslouží si to, stejně jako všichni sportovci. Ale jako maminka jsem mu to přála o dost více. Několik dní před závodem jsem nespala, to nešlo. Člověk by to nejraději odplaval za něj, aby neměl nervy. Ale to by asi nedopadlo takhle. Myslím, že ani teď se nevyspíme. David je ctižádostivý a čeká ho ještě pět závodů, na kterých se bude chtít ukázat,“ dodala maminka plavce Stanislava.

Ukázat se zlatý paralympionik může znovu už v sobotu, protože ho čeká závod na 50 metrů volný způsob. A soutěž plavců poté pokračuje královskou disciplínou Davida Kratochvíla - 100 metrů znakem.