Prezident Pavel v Paříži navštívil paralympioniky. ‚Slíbil jsem to lukostřelci Drahonínskému,‘ říká

Ve středu v Paříži odstartovaly 17. letní paralympijské her, kam zavítal i český prezident Petr Pavel. „Je vidět, že si to celá Francie ohromně užívá, a to i po původních obavách ohledně organizování tak velké události. Je to cítit na každém kroku. Francouzi ty hry milují, což dokazuje účast a míra podpory," popsal v rozhovoru pro Český rozhlas Pavel své dojmy. Rozhovor Paříž 0:22 30. srpna 2024

Čtvrtek jste začínal velice brzy ráno a navštívil jste areál před francouzskou Invalidovnou. Co říkáte na výkon parasportovců, byť soutěž ještě probíhá?

S úžasem jsme sledovali lukostřelce a to, jak se dá i s postižením na poměrně velkou vzdálenost střílet v podstatě samé desítky. Našim reprezentantkám se mimořádně dařilo. Nakonec byli všichni tři lukostřelci na předních místech a bylo krásně vidět, jak si v té velké konkurenci vedou, protože i všichni ostatní byli skvělí.

Měl jste příležitost se s nimi pobavit? Například s Davidem Drahonínským, Šárkou Pultar Musilovou nebo Terezou Brandtlovou?

Všechny jsem přišel pozdravit, ale nechtěl jsem je zdržovat, jelikož se už soustředili. Jsou to však profesionálové, takže nikomu nevadilo se od soustředění na chvíli odpoutat. Nakonec bylo vidět, že je to nijak nerozhodilo, protože stříleli skvěle.

Teď jste v aréně Porte De Versailles na stolním tenise. Co říkáte na divácké ohlasy?

Je vidět, že si to celá Francie ohromně užívá, a to i po původních obavách ohledně organizování tak velké události. Je to cítit na každém kroku. Francouzi ty hry milují, což dokazuje účast a míra podpory.

Například je skvělé tady vidět tolik dobrovolníků, kteří se podílejí na organizaci a dodávají hrám atmosféru. Zvlášť když člověk ví, že za to nejsou nijak hodnoceni a dělají to jen proto, že v tom vidí smysl.

Inspirativní parasportovci

Vy máte pozitivní vztah ke sportu. Jak je to s parasportem?

Dodnes jsem netušil, že se dá dělat sport i s tak těžkým postižením, jaká jsem tady kolikrát viděl. Přijde mi to ohromně inspirativní.

Paralympionici inspirují mnoho lidí s postižením, kterých bohužel není málo ani u nás a kteří si mnohdy myslí, že pro ně život skončil. To, co tihle lidé (paralympionici, pozn. red.) dokázali, je pro ně úžasná vzpruha. Že se i s postižením dá žít normálně a dokonce být i velice úspěšný ve svém oboru.

Je to však inspirativní i pro lidi bez postižení. Když vidí, co dokázali sportovci s handicapem, trochu se zastydí za to, že nedokáží překonat své potíže, i když jsou naprosto zdraví.

Je něco z toho přenositelné i směrem do politiky?

Zcela určitě a mělo by. Zdejší atmosféra by nás měla přimět k většímu pochopení k těm, kdo mají jakýkoliv problém, ať už je zdravotní, nebo sociální, a snažit se jim alespoň trochu vytvořit podmínky k normálnímu začlenění do života.

V týmovém sportu se říká, že tým je tak slabý jako jeho nejslabší článek. Ani ve společnosti bychom neměli nikoho nechat klesnout příliš hluboko, protože nás to potom bude stahovat dolů s ním.

Když srovnáte zahajovací ceremoniál olympijských her na řece Seině a ceremoniál, který jsme viděli včera na náměstí Svornosti, jak je vnímáte?

Já jsem neměl možnost vidět přímo ceremoniál olympijských her, takže ho mohu soudit jen z útržků a hodnocení, které bylo většinou trochu zkreslené. Z mého pohledu byl (zahajovací ceremoniál paralympijských her, pozn. red.) možná méně kontroverzní. Bylo tam hodně symboliky a úžasná choreografie. Myslím si, že se to Francii moc povedlo.

Premiér Petr Fiala byl na olympijských hrách. Proč jste se rozhodl přijet na paralympijské hry?

Vzniklo to velice rychle, když jsme v Míčovně Pražského hradu podepisovali dokument o tom, že se zúčastním olympijských her. Byli tam zástupci olympijského a paralympijského výboru, i vzorek sportovců.

Lukostřelec Drahonínský řekl, že bych se mohl zúčastnit paralympijských her, a já jsem mu tehdy řekl: „No, proč ne? Přijde mi to jako dobrý nápad.“ Když se jednou něco slíbí, mělo by se to splnit. Proto jsem tady.

Účast Ruska a Běloruska

Na paralympijské hry přijela delegace i devadesáti ruských a osmi běloruských sportovců. V případě Rusů je to dokonce větší delegace než pro olympijské hry. Je to pro vás něco, s čím nesouhlasíte?

Osobně je mi líto všech sportovců z Ruska i Běloruska, kteří by rádi reprezentovali pod svojí vlajkou, ale není jim to umožněno, přestože se s velkým nasazením dlouhodobě připravují. Na druhou stranu je jasné, že každý sportovec svoji zemi reprezentuje, popularizuje a dává ji do popředí.

Rusko ani Bělorusko si podporu za to, co páchají na Ukrajině a jakým způsobem na jejím území podporují agresi, nezaslouží. Účast na olympijských hrách je privilegiem, není automatickým právem. Stát, který vede agresivní válku, si nezaslouží být součástí atmosféry, solidarity, spolupráce a celkového kolektivního vnímání, které tady je.

Ve středu jste dal rozhovor francouzské televizi TF1 LCI, ve kterém jste mluvil o nasazení stíhaček F-16. Je to podle vás úměrná obrana? Měli a mohou podle vás Ukrajinci skutečně využít tyto zbraně?

Otázka reportéra stanice TF1 směřovala spíš na to, zda je správně, aby dodané stíhačky F-16 mohly zasahovat cíle i přes hranice Ruské federace. Chceme Ukrajině pomoci proti agresi v souladu s článkem 51 Charty OSN. Pokud jí pomáháme materiálními dodávkami, ne přímo účastí v bojích, pak je na Ukrajině, jak dodávky zbraní použije.

Je naprosto legitimní, že Ukrajina zasahuje cíle na ruském území. Nebýt toho, že Rusko zahájilo agresi a že dlouhodobě zasahuje cíle na ukrajinském území, nemusela by Ukrajina žádný cíl v Rusku zasahovat. Je to bohužel konflikt, ve kterém umírají lidé na obou stranách. Ale ten, kdo má hlavní kartu v ruce, je prezident Putin. Ten může ukončit válku ze dne na den.