Paralympiády v Paříži se zúčastní víc Rusů a Bělorusů, než bylo na olympiádě. Prošli důkladnou analýzou

Osm běloruských a 90 ruských sportovců se podle Mezinárodního paralympijského výboru může zúčastnit paralympijských her v Paříži. Jaká kritéria museli tito sportovci splnit před příletem do Francie? A za jakých podmínek budou moct závodit? Od zpravodaje z místa Paříž 17:31 28. srpna 2024

Rusové a Bělorusové nebudou na paralympijských hrách v Paříži vystupovat jako tým. V rozhovoru pro Radiožurnál to potvrdil předseda Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons. Podle něj ruští a běloruští paralympionici museli pro příjezd do Paříže splnit podobná kritéria jako olympionici z těchto zemí. Opatření je reakcí na ruskou invazi na Ukrajině, která trvá už třetím rokem.

„Jde o sportovce, kteří nepodporovali válku a invazi na Ukrajině. Stejně tak to nesmí být lidé, kteří by projevovali jakoukoliv blízkost k ozbrojeným složkám Ruska a Běloruska. To bylo pro nás to hlavní,“ popsal pro Český rozhlas předseda Mezinárodního paralympijského výboru Parsons.

Zároveň doplnil, jaká další kritéria rozhodovala o jejich účasti. „Externí agentura zkoumala, jestli tito lidé nejsou, nebo nebyli, v armádě, jestli nepodporovali válku na sociálních sítích nebo veřejně při rozhovorech v médiích. Každý z těchto sportovců podstoupil velmi důkladnou analýzu. Někteří tímto procesem neprošli,“ přiblížil Parsons.

Podmínky účasti

Minulý týden potvrdil, že se pařížské paralympiády zúčastní 90 sportovců z Ruska a osm sportovců z Běloruska. Obě výpravy tak budou mít na paralympiádě podstatně větší zastoupení než na nedávných olympijských hrách, kde startovalo patnáct ruských a sedmnáct běloruských sportovců. Ruští ani běloruští sportovci ale nebudou moct na paralympiádě nosit symboly svých zemí kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

„Nejsou to národní týmy. Jsou to skupiny individuálních sportovců. Mají označení Neutrálních paralympijských sportovců. To znamená, že se nezúčastní ani zahajovacího ceremoniálu, protože to je přehlídka týmů. To je hlavní myšlenka. Nereprezentují žádnou zem ani stát, jsou neutrální. To neznamená, že by nemohli mít své názory, ale nereprezentují žádný stát, paralympijský výbor a jsou tu pouze sami za sebe,“ vysvětluje Parsons.

Negativní reakce

Předseda Mezinárodního paralympijského výboru zároveň přiznává, že účast ruských a běloruských sportovců vyvolala mezi jednotlivými národními paralympijskými výbory rozdílné a v řadě případů negativní reakce.

„Jsme demokratické hnutí. Některé národní paralympijské výbory vyjádřily zklamání. Patří k nim výbory z pobaltských zemí nebo z Ukrajiny. Rozumíme tomu. Sám sice nepocházím ze země, která by zažila takovou invazi (Andrew Parsons je z Brazílie, pozn.red.), ale snažím se být empatický. Nemůžu ale cítit to stejné. Šlo o rozhodnutí našich členů a jako takové ho musíme respektovat,“ uzavírá.

V létě navštívil Česko a ústředí Českého paralympijského výboru. Podle něj se současnému vedení v posledních letech podařilo vyřešit dlouhodobé vnitřní rozepře, obnovit spolupráci se sponzory a nastartovat strategické plánovaní.