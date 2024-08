Plavali jsme až večer, naštěstí jsem z maturit zvyklý ponocovat, říká se smíchem olympionik Knedla

„Jsem naprosto nadšený. Já jsem tam šel s tím, že bychom strašně chtěli jít do semifinále, ale nechtěl jsem to říkat nahlas,“ komentuje svůj olympijský výkon v Paříži plavec Knedla.

Na olympiádě startoval v plaveckém závodě na 100 metrů znak, dostal se do vysněného semifinále, tam po 50 metrech obracel na prvním místě a celkově se umístil dvanáctý.

Závod startoval v pro něj nezvyklém čase ve večerních hodinách. „Plavali jsme až o půl desáté, což je úplně šílené. Já jsem v životě nešel do vody o půl desáté. Ale jsem teď naučený z maturity, to jsem byl vzhůru vždycky dlouho, takže to nebyl takový nezvyk,“ říká Knedla se smíchem.

„Věděl jsem, že to bude všechno, nebo nic, takže jsem rozjížděl na úrovni toho času, který jsem rozjížděl ráno. Tak nějak jsem tušil, že to bude hodně bolet, a ono to bolelo. Ale závod to byl úžasný i po doplavání. Byl jsem třetí v rozplavbách, pak sice až sedmý, ale hrozně jsem si to užil,“ říká o semifinálovém závodě v motýlku na olympijských hrách plavec Knedla.

Zvolil by nyní jinou taktiku? Z čeho ho před závodem bolely záda? Kdo vymyslel fanouškovský slogan VEPŘO KNEDLO ZLATO? A zůstane věrný plavání a zlínskému klubu i při studiu v Americe? Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.