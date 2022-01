Jezdím nejlíp za celou kariéru, věří si Pančochová na olympijské závody. Před Pekingem piluje nový skok

Snowboardistka Šárka Pančochová se na svých čtvrtých olympijských hrách představí v Pekingu jako první freestylistka historie ve všech disciplínách. Do Číny se kvalifikovala totiž ve slopestylu, Big Airu i na U-rampě. Jednatřicetiletá reprezentantka cítí životní formu a piluje nový skok. Praha 17:01 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šárka Pančochová | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Vážím si toho, že můžu jet na čtvrtou olympiádu. Je to velký úspěch, i kvalifikovat se ve všech disciplínách je unikátní, ještě se to nikomu nepodařilo. Těším se a uvidíme, jak to tam klapne.“

Závěrečnou přípravu na olympijské hry v Pekingu absolvovala snowboardistka Šárka Pančochová v americkém Coloradu nedaleko Denveru v resortu Cooper Mountain. Teď je pár dní v Česku, než v neděli vyrazí do Číny, kde ji čeká závody na U-rampě, Big Airu i slopestylu. A právě v posledně jmenované disciplíně si věří na úspěch nejvíc.

„Bedna by byla parádní,“ přeje si Pančochová, která se ve slopestylu stala před 11 lety vicemistryní světa. Zrovna tuhle disciplínu si ale v Pekingu v generálce na olympijské hry vyzkoušet nemohla, nicméně aspoň trochu tuší, s jakými podmínkami se tam budou muset závodnice vyrovnat.

„Byla jsem tam jednou a bylo to docela v pohodě. Akorát tam často fouká a je tam i pěkná kosa. Takže to komplikuje situaci, třeba jestli budeme mít dostatečnou rychlost,“ myslí si jednatřicetiletá česká reprezentantka, která cítí před vrcholem sezony formu.

„V tuhle chvíli jezdím nejlíp za celou kariéru. Pracuju na skoku backside 1080, párkrát jsem to teď zkoušela a už mi fakt chybělo málo. Než skončím profesionální kariéru, tak si tenhle trik musím odjet,“ dodala.

Ustát tenhle skok se Šárce Pančochové sice ještě nepovedlo, ale kdyby to klaplo až v nejseverněji položeném středisku na olympiádě v Pekingu, vůbec by se nezlobila. Šance na dobrý výsledek by se totiž ještě zvětšila.