‚Stav jsem nevnímal, hrál jsem to po paměti.‘ Macháč zařídil českému páru zlatý bod v super tie-breaku

Smíšenou čtyřhru si spolu chtěli zahrát už na minulé olympiádě v Tokiu. Před třemi lety se do pavouka nedostali, teď v Paříži vybojovali zlaté olympijské medaile. Od zpravodaje z místa Paříž 10:04 3. srpna 2024

Český tenis získal medaili už na čtvrtých olympijských hrách za sebou. Po Londýně, Riu a Tokiu se teď mohlo slavit i v Paříži. V areálu Rolanda Garrose Macháč se Siniakovou vybojovali zlato ve smíšené čtyřhře.

Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou prožili v Paříži perfektní týden. Hned v jeho začátku na ně čekala překážka v podobě prvního nasazeného páru turnaje. S Němci Zverevem a Siegemundovou si ale Češi poradili.

„Myslím si, že to byl nejlepší zápas, který jsem v mixu předvedl. Fakt jsem se cítil skvěle od začátku až do konce. Cítil jsem se dobře na síti, pomáhal jsem Katce, která dobře servírovala. Minulé mixy jsem hrál špatně, nebylo to ono,“ řekl Macháč po utkání s Němci.

Jeho pomoc v prvním zápase v Paříži ocenila i Siniaková. „Nejlepší jeho zápas, aspoň co jsme spolu odehráli. Víceméně každý druhý míč mi pomohl, zvlášť na mém servisu. Když to chlap v mixu takhle drží, je to znát,“ pochvalovala si tenistka.

A podobná slova mohla vlastně opakovat po každém dalším vyhraném duelu. Česká dvojice totiž na cestě do finále neztratila ani set. A svým dílem k tomu přispěli i čeští fanoušci.

Poděkování fanouškům

„Je to nádhera, je neuvěřitelné, že na každý zápas je plno českých fanoušků, atmosféra je krásná, nádherná. Je super reprezentovat Česko. Velký dík fanouškům, že tady jsou, a že nás každý zápas burcují a vedou k lepším výsledkům,“ vyzdvihla české příznivce Siniaková. Fanoušci nechyběli ani na závěrečném tréninku české dvojice před finálovým zápasem.

České vlajky byly k vidění i v ochozech centrálního dvorce Philippa-Chatriera, kde se hrálo finále smíšené čtyřhry. V něm Macháč se Siniakovou nakonec zdolali čínský pár Čang, Wang v závěrečném super tie-breaku. I když je stavu 6:8 jen dva míčky dělily od porážky.

„Nebudu lhát, stav jsem vůbec nevnímal, viděl jsem, že prohráváme, ale nepřemýšlel jsem nad výsledkem. Snažil jsem se soustředit, vyhrát vždycky dotyčný míč, zahrál jsem to po paměti. Tak, jak to normálně hraju, nehledě na stav. Jsem rád, jak jsem to zvládl hlavou,“ vysvětloval své mentální nastavení po úspěšném finále Macháč.

Od stavu 6:8 už společně se Siniakovou nepovolili soupeřům ani bod a mohli oslavit první českou tenisovou medaili na těchto olympijských hrách.

A nemusí to být konečné číslo. O bronz totiž o v sobotu zabojují v deblu Macháč s Adamem Pavláskem a v neděli také dvojice Karolína Muchová s Lindou Noskovou.