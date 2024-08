OBRAZEM: Ital zlato neobhájí, velryba navštívila soutěž surfařek. Takový byl 12. den olympiády

Italský výškař Gianmarco Tamberi, obhájce olympijského zlata z Tokia, po nemoci neuspěl v kvalifikaci a medaili neobhájí | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters



12. den olympijských her nabídl fanouškům například finále skateboardistů v disciplíně park, kde si zlato vyjel Australan Keegan Palmer. Smutek naopak prožíval italský skokan do výšky Gianmarco Tamberi, který nepostoupil do finálových bojů. To surfařky mohly na vlnách během semifinálových jízd sledovat například i velrybu, která překvapila svojí přítomností. Prohlédněte si 12. den olympijských her ve fotografiích.