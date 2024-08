V Paříži jsou všichni natěšení. Nečekala jsem, že budu vlajkonoška na paralympiádě, říká atletka Luxová

V Paříži ve středu začínají paralympijské hry. Zahajovací ceremoniál, který začíná ve francouzské metropoli ve 20 hodin, bude na místě sledovat 50 tisíc diváků. Českou vlajku ponesou atleti Anna Luxová a Aleš Kisý. Rozhovor Paříž 16:00 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Luxová závodila na paralympiádě v Tokiu v běhu na 100 metrů | Foto: MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP | Zdroj: Profimedia

Jak se těšíte na zahajovací ceremoniál?

Těším se moc, bude to moje premiéra na ceremoniálu. Zároveň se těším na atmosféru, která tu bude na rozdíl od Tokia. Je to něco, co dělá hry neopakovatelnými a neobyčejnými. Doufám, že si to užijeme.

Co obnáší funkce vlajkonošky? Máte nějaké speciální pokyny od pořadatelů?

Vlajku ponese můj kolega Aleš, respektive na ni má u vozíku speciální pouzdro, a já budu před ním. Musíme hlavně přijít včas, ale nic zvláštního dělat nemusíme.

O tom, že vlajku ponesete s Alešem Kisým, rozhodli v tajném hlasování sami čeští sportovci. Doufala jste, že by vás mohli zvolit?

Vůbec jsem to nečekala, ani jsem nedoufala, je to pro mě překvapení. Samozřejmě milé překvapení.

Máme vlajkonoše!



Atleti Aleš Kisý a Anna Luxová ponesou českou vlajku na zítřejším zahajovacím ceremoniálu paralympiády v Paříži. pic.twitter.com/4AVI2fw8iK — Český paralympijský tým (@paralympicsCZ) August 27, 2024

Zúčastníte se už čtvrté paralympiády, poprvé jste se představila v roce 2012 v Londýně, na minulých hrách jste získala bronz ve vrhu koulí. Jaké máte ambice v Paříži?

Je nesmírně těžké cokoliv vyhrát. A obhájit medaili je ještě mnohem těžší. Samozřejmě by to bylo hezké, ale stojím nohama na zemi, budu se snažit si to maximálně užit. Jsme dobře připraveni, uvidíme, na co to bude stačit.

Na minulé paralympiádě nebyli diváci, tentokrát se podle pořadatelů prodaly už dva miliony vstupenek. Těšíte se na atmosféru v Paříži?

Těším se moc. V Tokiu nám to chybělo, o to víc si to tentokrát užijeme a bude to o to hezčí, když budeme mít fanoušky.

Jak na vás paralympijská Paříž zatím působí ve srovnání se třemi předchozími, kterých jste se zúčastnila?

Upřímně mám asi nejlepší vzpomínky na Londýn, ale to je možná tím, že to byla moje první paralympiáda, bylo mi patnáct let. Ale i Paříž je moc krásná, všichni jsou milí, všichni se snaží, jsou natěšení, takže bych řekla, že je to s Londýnem zatím srovnatelné.

Jaké jsou vztahy mezi paralympioniky, jste v kontaktu se sportovci z jiných zemí?

Nejsou tu žádné restrikce, jako byly během pandemie, takže už se můžeme volně potkávat. Máme spoustu dobrých kamarádů mezi sportovci. Ale je důležité, abychom se soustředili na sebe a na svůj výkon. Nejsme tady na seznamovacím večírku nebo na táboře. Je milé někoho potkat, ale zároveň se člověk pořád musí soustředit na svůj výkon a vlastní výsledek.

Kdy se v Paříži představíte, kdy vám můžeme fandit?

Českým paralympionikům můžete fandit už ode dneška, já se představím až 5. září.