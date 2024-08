Je to můj sen od devíti let, těší se na paralympiádu v Paříži šestnáctiletý nevidomý plavec Kratochvíl

Ve středu začne v Paříži paralympiáda. Do Francie v těchto dnech míří i čeští sportovci a v pátek do dějiště akce odletěli plavci. Mezi nimi i jedna z největších medailových nadějí české výpravy, teprve šestnáctiletý plavec David Kratochvíl. Praha 21:45 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevidomý plavec David Kratochvíl | Foto: Petr David Josek | Zdroj: ČTK / AP

Nevidomý český reprezentant se loni postaral o senzační triumf. V pouhých patnácti letech na světovém šampionátu paraplavců v Manchesteru ovládl finále na 400 metrů volným způsobem. Kratochvílovi se dařilo i na letošním mistrovství Evropy, z Madeiry si odvezl hned pět medailí včetně jedné zlaté. Další úspěchy by rodák z Tachovska rád přidal na vytoužené paralympiádě.

„Je to můj sen od devíti let. Už tam jsou nějaké nervíky. Samozřejmě je nějaké očekávání z okolí, ale snažím se to nějak regulovat. Bylo by krásné mít na krku medaili, ale já budu strašně spokojený, když budu do pátého, šestého místa ve finále. To bude pro mě můj splněný sen pro tyhle hry,“ přiznává plavec Kratochvíl, který bude v Paříži startovat hned v šesti různých disciplínách.

Český parasportovec roku 2023 to v životě neměl snadné, v 6 letech vinou rakoviny sítnice přišel o zrak a svému handicapu se ve všech směrech musel přizpůsobit.

„Začínal jsem s hokejem, a když jsem oslepnul, tak jsme hledali nějaký sport. Narazili jsme rovnou na plavání, zkusili jsme to a po deseti letech jsem tady. Jsem strašně nadšený, že to vyšlo. Tréninky mám většinou před nebo po škole. Do školy chodit musím, na to je maminka pes. Naštěstí to není nějak těžká škola. Je to sice gymnázium, ale zatím se moc učit nemusím, takže dobré,“ říká šestnáctiletý plavec.

Zatímco Kratochvíla čeká v Paříži premiérová paralympiáda, zlatý medailista z her v Riu Arnošt Petráček se chystá už na svou pátou účast pod pěti kruhy. Třiatřicetiletý plavec tak svému mladšímu kolegovi může předávat bohaté zkušenosti.

„Je skvělé, že máme velké želízko v ohni. Věřím, že David uspěje, že to bude wow pro nás všechny. A bude to ten zlom, kdy ty medaile nebudu vozit jen já a maximálně dva lidé, ale že už i ta mladá generace nastupuje,“ říká plavec Petráček, který stejně jako Kratochvíl bude na paralympiádě v Paříži bojovat o nejvyšší příčky.