Všichni se bojí proti tomu vystupovat, říká o boxerkách s vyšším testosteronem šéf české asociace

Jen 46 vteřin trval na olympiádě kontroverzní boxerský zápas mezi Italkou Angelou Cariniovou a Alžířankou Imán Chalífovou. Skončil po ráně do obličeje, po které italská vicemistryně Evropy i světa souboj vzdala. Alžířanka se v minulosti nemohla účastnit světového šampionátu, protože měla vyšší hodnoty testosteronu. „Muskulaturně vypadá opravdu jako chlap," hodnotí Marek Šimák, prezident České boxerské asociace v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Paříž 22:37 1. srpna 2024

Alžířanka Imán Chalífová se v minulosti nemohla účastnit světového šampionátu, protože měla vyšší hodnoty testosteronu | Foto: Isabel Infantes | Zdroj: Reuters

Jak se stalo, že někdo, kdo neprojde na mistrovství světa testy kvůli svému pohlaví, může startovat na olympiádě v ženské kategorii?

Situace je složitější. IBA bylo vyloučeno Mezinárodním olympijským výborem a už druhou olympiádu pořádá taková komise, teď je to BPU, tedy pařížská boxerská unie. Oni (tým Alžířanky) se odvolali a unie jim toto dovolila, tím pádem mohli jít do kvalifikace, kvalifikovali se a teď tam (na olympijských hrách) startují.

Pařížská boxerská unie ve středu večer ujišťovala, že všichni účastníci boxerského turnaje splňují podmínky pro start v soutěži, a to včetně platných lékařských předpisů. Znamená to, že v podmínkách účastí na olympijském turnaji nejsou třeba takzvané sex testy?

Myslím, že je to takový velký precedens. U tohoto Alžířana – nebo Alžířanky je porucha testosteronu. Opravdu to je žena, ale ten testosteron vydává opravdu strašně velké množství síly.

Říká se, že úder v mužské kategorii může být až o 162 procent tvrdší. Takže si myslím, že se musí do budoucna, nebo co nejdřív, udělat lékařská komise, která to posoudí.

Mezinárodní boxerská asociace komisi tedy má a Mezinárodní olympijský výbor ji nepožadoval, je to tak?

Oni (tým Alžířanky) se odvolali, byla tam nějaká přezkoušení a oni (BPU) to dovolili. V současné době se pracuje na tom, že Mezinárodní olympijský výbor už nechce boxerům pořádat turnaje.

Proto se připravila nová světová asociace, World Boxing, kterou ale musí MOV uznat. V současné době je to 33 národních federací. Pracuje se na tom a věřím tomu, že World Boxing by to nikdy nedovolil.

Alžířanka není jediná, v pátek půjde do ringu ve váhové kategorii do 57 kilogramů dvojnásobná světová šampionka Lin Jü-tching z Tchaj-wanu, která byla z posledního mistrovství světa diskvalifikovaná ze stejného důvodu.

Mají další účastnice boxerského turnaje možnost se bránit, protestovat?

Věřím tomu, že k tomu určitě dojde. Tohle je velký precedens toho, že se to musí nastavit tak, aby to bylo v pořádku. Ten Tchajwanec – nebo Tchajka (myšleno Tchajwanka – pozn. red.) má (vlasy – pozn. red.) nakrátko a opravdu vypadá jako kluk.

Měli jsme ji tady na jednom z turnajů, Grand Prix Ústí nad Labem, kde dokonce nezvítězila. Co se týče Alžířanky, tak ta muskulaturně vypadá opravdu jako chlap.

Znamená to, pokud by tedy nějaké protesty přišly, tak by se týkaly ještě těchto soubojů na této olympiádě?

Tam je to těžké, protože obě už vyřadily některé soupeřky a ty už nemají šanci na opravu, protože tady se jede pavouk KO systém. Když někdo vypadne, tak nemůže pokračovat v turnaji dál.

Tím pádem by se prostě mohlo i stát, že možná olympijská vítězka by byla poražená a poté by Alžířanka nebo Tchajwanka byla diskvalifikována, ale už by dál nemohla asi pokračovat. Je to hrozně náročné, vůbec jim to tam nezávidím a je strašně důležité, aby se to dalo co nejdřív do pořádku.

Olympiáda si zakládá na ideálech férovosti a fair play. Jak si vysvětlujete, že olympijský výbor k tomuhle přistoupil takto alibisticky?

On to není přímo Mezinárodní olympijský výbor, je to ta komise, která zastupuje vyloučenou IBA. A je to škoda. Je to v současné době nepříjemný trend. Všichni se bojí proti tomu vystupovat a tohle si myslím, že je právě jeden z důvodů, proč to povolili.

‚Právo sportovat bez diskriminace‘ „Každý člověk má právo provozovat sport bez diskriminace,“ napsal v oficiálním vyjádření Mezinárodní olympijský výbor. Všichni účastníci boxerského turnaje podle něj dodržují pravidla způsobilosti a přihlášky do soutěže, jakož i všechny platné lékařské předpisy stanovené PBU. Stejně jako u předchozích olympijských soutěží v boxu se pohlaví a věk sportovců určují podle jejich pasu. „Ve zprávách jsme zaznamenali zavádějící informace o dvou sportovkyních, které startují na olympijských hrách v Paříži 2024. Tyto dvě sportovkyně se již řadu let účastní mezinárodních soutěží v boxu v kategorii žen, včetně olympijských her Tokio 2020, mistrovství světa Mezinárodní boxerské asociace (IBA) a turnajů pod záštitou IBA. Tyto dvě sportovkyně se staly obětí náhlého a svévolného rozhodnutí IBA. Ke konci mistrovství světa IBA v roce 2023 byly náhle diskvalifikovány bez jakéhokoli řádného procesu,“ vysvětluje MOV. „Pravidla způsobilosti by se neměla měnit v průběhu probíhající soutěže a jakákoli změna pravidel musí probíhat podle příslušných postupů a měla by být založena na vědeckých důkazech. MOV se zavázal chránit lidská práva všech sportovců účastnících se olympijských her podle Olympijské charty, Etického kodexu MOV a Strategického rámce MOV pro lidská práva. MOV je zarmoucen zneužíváním, kterému jsou oba sportovci v současné době vystaveni,“ doplnil.