Wilsonová přepsala historii WNBA, jako první basketbalista nasázela tisíc bodů za sezonu

Dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Wilsonová se přesně na 1000 bodů dostala proměněnou střelou dvě minuty před koncem zápasu.

Už v průběhu týdne Wilsonová překonala maximum v počtu bodů za sezonu, který loni 939 body stanovila její reprezentační kolegyně Jewell Loydová.

Still writing HER-story 🖋️



With 2 games remaining in the regular szn, A'ja Wilson nailed her 1,000th PT on the year, becoming the first player in league history to score 1K points in a single season



Wilson dominated with 29 PTS, 9 REB and a win over the Sun 🙌