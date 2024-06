Velká cena Ústí nad Labem trpí rozdvojením světového boxu. Kromě Rusů se neúčastní ani Kubánci

Bez Kubánců a také Rusů se musí obejít 54. ročník mezinárodní Velké ceny Ústí nad Labem v boxu. Ještě nedávno prestižní akce i z pohledu globálního měřítka, na které startovali olympijští vítězové a mistři světa, doplácí na politickou situaci ve světě. Letos na sever Čech dorazilo jen osm zahraničních výprav. Ústí nad Labem 14:08 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finále váhy do 67 kg na Velké ceně Ústí nad Labem v boxu 2022 | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Trpí kvalita akcí a turnajů. Problém je rozdělení na dvě asociace, proruskou International Boxing Association a proolympijský World Boxing, pod kterým jsem my. Státy, které jsou v IBA, totiž mají zákaz. Loni se nám stalo, že do semifinále už IBA svoje boxery nepustila. A kdyby tam šli, tak by měli velký problém,“ připomněl dlouholetý spolupořadatel ústeckého turnaje Svatopluk Žáček události z loňské Velké ceny, ze které se někteří startující nečekaně odhlásili až v jejím průběhu.

Kvůli válce na Ukrajině chybí samozřejmě Rusko a Bělorusko. A taky Kuba, která spadá do asociace IBA. I bez toho by ale bylo podle Žáčka složité Kubánce do Ústí nad Labem dostat.

„S Kubánci byl vždy problém kvůli placení. My na to nemáme, abychom jim platili peníze za cestu a podobně,“ popsal dlouhodobé problémy s účastí boxerů ostrovního státu.

Čeští trenéři poslali do akce hned 18 reprezentantů, 12 mužů a 6 žen. „Je to dost. Většinou se naši omlouvali a startovala jenom ta nejužší špička. V historii občas startovalo třeba 30 našich boxerů, které jsme museli postavit. Na medaile se ale stejně dostali ti, o kterých jsme to věděli, někteří tu neměli co dělat. To už teď není,“ zdůvodňuje Žáček počet domácích boxerů.

„V kategorii do 63,5 kg je Erik Suchý, taková naše naděje. U holek má šanci Lenka Bernardová, medailistka z Evropy a zkušená boxerka,“ vypichuje dlouholetý spolupořadatel Velké ceny naděje českého boxu.

V Ústí nad Labem už si ale nikdo z boxerů a boxerek nemůže vybojovat účast na olympijských hrách. Kvalifikace skončily a Česko bude opět na olympiádě chybět.

„Nejsou lidi. Je hodně úpolových nebo kontaktních sportů, které jsou teď populární. Dnes to válcuje MMA,“ vysvětlil bývalý šéf českého amatérského boxu Žáček, proč posledním olympionikem v boxu byl Zdeněk Chládek v roce 2012.