Setinu od medaile. Kratochvíl pro další cenný kov na paralympiádě nedoplaval, skončil čtvrtý

Jediná setina sekundy dělila nevidomého plavce Davida Kratochvíla od čtvrté medaile na paralympijských hrách v Paříži. Teprve šestnáctiletý talent skončil ve svém závěrečném šestém závodu na 100 metrů motýlek čtvrtý. Předtím vyhrál čtyřstovku volný způsob, bral stříbro na znakařské stovce a doplaval třetí v polohovce na 200 metrů. Osmou medaili na konto české výpravy ve Francii tak nepřidal. Paříž 22:03 6. září 2024

„Ta setina může být všude, i reakce na startu může rozhodnout. Je to hrozně málo,“ řekl Kratochvíl České televizi.

Poslední start si chtěl užít. „Naspeedoval jsem se. První padesátku jsem zvládl na 22 temp, to je skvělé. Ale když mi taťka řekl jedna setina, to jsem byl trošičku naštvaný. Ale aspoň mám všechna umístění od pátého po první místo. Je to splněný sen. Mám celou sbírku medailí, byl jsem čtvrtý a dvakrát pátý. Je to skvělé,“ dodal.

Kratochvíl z dnešní dopolední motýlkářské rozplavby kategorie S11 postoupil třetím časem a ve finále byl čtvrtý už po prvním bazénu.

Na tři soupeře před sebou se dotahoval marně až do cíle. Nepovedlo se mu tak rozšířit českou sbírku v Paříži, která s jeho výrazným přispěním čítá zlato, čtyři stříbra a dva bronzy. Vedle Kratochvíla se o ně zasloužili stolní tenista Jiří Suchánek a lukostřelci Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský a Tereza Brandtlová.

Kratochvíl už plánoval, kam tři pařížské cenné kovy dá. „Přemýšlel jsem, jestli je pověsím mezi mých hrozně moc medailí na stěnu, nebo dám speciálně na poličku. Asi vyhraje polička, chci je mít u sebe a chci, aby to bylo samostatně. Budou mít v pokoji svoje místečko,“ dodal plavec.

Další plavec Jonáš Kešnar v kategorii S9 z rozplaveb na 100 metrů motýlek nepostoupil.

