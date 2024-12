Dahlovi u házenkářek končí smlouva, vedení svazu s prodloužením váhá. Trenér by rád pokračoval

Vedení českého házenkářského svazu zatím nerozhodlo, zda prodlouží smlouvu s trenérem ženské reprezentace Bentem Dahlem. Norskému kouči, který s týmem na uplynulém mistrovství Evropy skončil už v základní skupině, vyprší stávající kontrakt na přelomu roku. Exekutiva chce mít podle předsedy svazu Ondřeje Zdráhaly jasno do konce ledna. Praha 22:40 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bent Dahl | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: Profimedia

Dahl převzal reprezentaci předloni v létě po dlouholetém trenérovi Janu Bašném. Před rokem na světovém šampionátu poprvé vedl tým na velké akci a nečekaně s ním obsadil osmé místo. Poté s Češkami neuspěl při premiéře v olympijské kvalifikaci. Letos v létě mu končila smlouva, s vedením svazu však kontrakt prodloužil.

Na uplynulém evropském šampionátu jeho svěřenkyně nenaplnily ambice a vypadly už v základní skupině. Ve třech zápasech na turnaji si připsaly vítězství nad Srbskem a porážky s Rumunskem a favorizovanou Černou Horou.

„Ještě to řešíme. První soustředění je v březnu, ale chceme to mít do konce ledna rozhodnuté. Snažíme se pracovat na dlouhodobosti a systematičnosti. Teď ještě nemůžu říct rozhodnutí, ale pracujeme na tom,“ řekl Zdráhala po tiskové konferenci k pořadatelství evropského šampionátu mužů v roce 2030 v Praze.

Sám Dahl po Euru uvedl, že by rád u českého týmu pokračoval. „Je to složité. To, co divák obzvlášť u seniorských týmů vidí, je výsledek. Bohužel se o dva góly nepostoupilo do hlavní fáze a to je to důležité měřítko,“ uvedl Zdráhala.

„Samozřejmě vidíme progres v týmu. Teď hodnotíme veškeré varianty a uvidíme. Nerozhoduji to sám, rozhoduje to kolektivní orgán. Můžeme to nechat tak, že je to na 50 na 50,“ dodal Zdráhala.