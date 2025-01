Čeští házenkáři nezvládli generálku na mistrovství světa. Ve Štrasburku podlehli Portugalcům 31:32

Čeští házenkáři v generálce na mistrovství světa podlehli Portugalsku na přípravném turnaji tří zemí ve Francii 31:32. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého prohráli ve Štrasburku i svůj závěrečný druhý zápas, ve středu nestačili na domácí tým. Proti pyrenejskému favoritovi ještě před polovinou druhého dějství vedli o dva góly, v posledních sekundách pak Daniela Bláhu dělily po střele do tyče centimetry od vyrovnání. Štrasburk 22:31 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Tomáš Mrkva nezabránil porážce českých házenkářů proti Portugalcům v generálce na MS | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Českému týmu oproti duelu s Francií vypadl ze sestavy kvůli blíže nespecifikovanému zranění Solák, kterého čeká po návratu do vlasti vyšetření. Stejně jako ve středu začal mezi tyčemi kapitán Mrkva a inkasoval první čtyři branky.

Sabatého celek se z nepříznivého úvodu a stavu 0:4 oklepal a postupně začal dotahovat manko. Na začátku závěrečné pětiminutovky první půle Češi šňůrou čtyř gólů otočili stav a poprvé v zápase vedli (15:14). Trefou přes celé hřiště k tomu přispěl i brankář Mrkva. Portugalci však ještě do pauzy dvěma góly po sobě znovu získali těsný náskok.

Série Portugalců

I po změně stran pokračoval vyrovnaný zápas. Češi v 35. minutě po Blechově trefě opět získali vedení a ještě ve 44. minutě byli o dva góly napřed (24:22). Poté však předvedli Portugalci další sérii čtyř branek a znovu otočili stav.

Český tým doplácel i na nejednotný metr francouzských rozhodčích, kteří přehlédli několik faulů a technických chyb soupeře. Sedmý celek z loňského mistrovství Evropy ještě dvě a půl minuty před koncem vedl o tři góly, v závěru však málem o náskok přišel. Dvě sekundy před sirénou vytěsnil portugalský brankář Bláhovu dalekonosnou ránu se štěstím na tyč. Českému mužstvu tak nevyšla odveta za rok starou prohru 27:30 z Eura.

Národní tým se po vystoupení na turnaji ve Francii vrátí zpět do Čech a na začátku příštího týdne odcestuje na světový šampionát. Do mistrovství vstoupí ve středu zápasem se Švýcarskem, v základní skupině se pak utká ještě s Polskem a Německem. Sabaté v příštích dnech oznámí závěrečnou nominaci, která by měla čítat 17 hráčů.

Přípravný turnaj házenkářů ve Štrasburku: Česko - Portugalsko 31:32 (15:16) Sestava Česka: Mrkva, Hrdlička - Hrstka, Skopár, Piroch, Štěrba, Kašpárek, Reichl, Babák, Dokoupil, Josef, Havran, Nantl, Mořkovský, Bláha, Režnický, Blecha. Rozhodčí: Carmaux, Mursch (oba Sev. Mak.).