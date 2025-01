Poslední zápas na turnaji, ale i v reprezentaci. Hrstkova kapitola v národním týmu házené končí

Čeští házenkáři uzavřou své působení na mistrovství světa. Už bez naděje na účast ve čtvrtfinále nastoupí v osmifinálové skupině proti obhájcům titulu a olympijským šampionům, domácím Dánům. Naposledy na hřiště vyběhne v reprezentačním dresu čtyřiatřicetiletý křídelník Zubří Jakub Hrstka, který na turnaji překonal hranici 500 nastřílených branek za národní tým. Herning (Dánsko) 11:04 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Hrstka | Zdroj: Reuters

Sobotní večerní utkání národního týmu proti Dánsku na mistrovství světa totiž bude jeho posledním v českých barvách.

„Toto je pro mě nesmírně velké ocenění, že jsem něco takového dokázala a že mi to dopřáli trenéři a hráči, že jsem mohl být v národním týmu tak dlouho. Každopádně si to možná uvědomím až později, teď je to takové čerstvé,“ vyprávěl Hrstka po utkání proti Tunisku, ve kterém dal svůj pětistý reprezentační gól. Stihl to za 157 utkání.

Před soubojem s Dánskem přišel Jakub Hrstka k novinářům s tím, že má důležité oznámení. 158. duel za národní tým bude jeho posledním.

„Už jsem chtěl skončit po mistrovství Evropy v Německu, ale bohužel se ten turnaj nepovedl podle mých představ, tak mě i kluci přemlouvali, abych pokračoval dál. Tak jsem usoudil, že bych si chtěl zahrát mistrovství světa a ukončím to,“ vyprávěl Hrstka.

Největší úspěchy

Křídelník Hrstka se loučí jako třetí nejlepší střelec reprezentace v samostatné historii. Zúčastnil dvou světových šampionátů a pětkrát hrál na EURU. V roce 2018 na něm dokonce pomohl házenkářům k historickému 6. místu.

Mimochodem, na turnaji tehdy Česko o gól porazilo i Dánsko. Hrstka dal 4 góly, výhru v poslední minutě vychytal Martin Galia.

„Je to jedno z utkání, na které vzpomínám strašně rád, protože jsme se tím dokázali nastartovat a dokázali pak uhrát šesté místo,“ připomněl trenér brankářů Galia sedm let starý úspěch, na který by Češi teď chtěli navázat.

„Ta cesta, ten příběh, co jsme tam zažili, to bylo neskutečné a na to doživotně nezapomenu. Pokud by se nám vše vydařilo a oni měli špatný den, tak se klidně vyhrát může,“ dodal Hrstka.

Reprezentační derniéra Jakuba Hrstky proti největším favoritům na zlato - zatím suverénním domácím Dánům - začíná v 18 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.