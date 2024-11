Cavendishovo poslední vítězství. Legendární spurtér uzavřel kariéru, v Singapuru slavil i slzel dojetím

Byl to jediný důvod, proč chtěl v kariéře ještě pokračovat. Nechtěl se loučit zamáváním ze sanitky, ale toužil na Tour po ještě jedné výhře ve spurtu.

V páté etapě ročníku 2024 se velmi zkušeně prodral k rekordnímu 35. vítězství a o jedno se v historických tabulkách dostal před Belgičana Eddieho Merckxe.

„Nemohu tomu uvěřit. Přijel jsem sem, abych se pokusil vyhrát jednu etapu na Tour a to se teď stalo. Věděli jsme, co musíme udělat a jak má pracovat tým,“ radoval se tehdy jeden z nejslavnějších cyklistů posledních let.

Cavendish začal na těch nejvýznamnějších závodech zářit po roce 2008, kdy vyhrával jednotlivé etapy na Tour, Giru i Vueltě - ale protože byl ryzím spurterem, povedlo se mu pouze celkem čtyřikrát ovládnout bodovací soutěž. Stal se mistrem světa, zářil v dráhové cyklistice, ale v pozdější fázi kariéry ho brzdily pády.

Pády a návraty

V roce 2014 si zlomil klíční kost hned v první etapě Tour de France, v roce 2017 ho vyřadil svým ostrým manévrem na Tour Slovák Peter Sagan.

A pád na Tour de France v roce 2023 - té, která měla být tou rozlučkovou - také skončil typickým cyklistickým zraněním, tedy zlomenou klíční kostí. O to víc mu řada fanoušků přála úspěch na té poslední „Staré dámě“.

Who else could it ever be? 🤩



On his final day as a pro, Mark Cavendish is the winner of the Singapore Criterium 🏆 pic.twitter.com/wmldWTjAjZ — Eurosport (@eurosport) November 10, 2024

„Tím způsobem, jakým vyhrál tu etapu, tak to byl ten pravý Mark Cavendisch před nějakými deseti lety, co si ho pamatuji. Nejen, že je neuvěřitelně chytrý, má zkušenosti, je mu 39 let, měl za sebou 34 vítězství na nejslavnějším závodě. To, jak zkušenosti namixoval s formou a rychlostí. Měl jsem husí kůži a zalité oči a myslím, že jsem nebyl jediný,“ říkal cyklistický expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek.

Mark Cavendish honored by the other riders at his final race. ❤️



(🎥: @LeTour) pic.twitter.com/90bF0UKAjZ — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) November 10, 2024

A Cavendishovy úspěchy si uvědomuje i jeho dřívější kolega z pelotonu Roman Kreuziger.

„Sprinteři jsou speciální v tom, že mají svůj charakter a občas jsou složití, protože chtějí vše mít perfektní, aby to vycházelo. Je to o malých detailech v koncovce. Mark byl jeden z nich a bylo příjemné s ním pracovat, ačkoliv se mu ve stáji Dimension Data tolik nedařilo, když jsem tam byl já, ale myslím, že to co dokázal za svoji kariéru, tak to bylo něco neuvěřitelného,“ vzpomínal Kreuziger na svého někdejšího stájového kolegu.



Po konci letošní Tour si pro Cavendishe organizátoři nachystali oficiální rozloučení. Rodákem z ostrova Man byl před měsícem za své sportovní výkony a charitativní činnost slavnostně povýšen do hodnosti rytíř - komandér.