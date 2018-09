Zvuk padajících těl na tartany v centru Baku zatím zněl pouze z tréninku, už ve čtvrtek se ale na této žíněnce bude rozhodovat o prvních medailích ze světového šampionátu, který bude pro českou výpravu rekordní, co se týče počtu účastníků. Mezi 800 judisty ze 129 zemí je hned deset z Česka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česko vyslalo na světový šampionát v judu rekordní výpravu. ‚Všichni tam opravdu patří,‘ říká trenér

A podle reprezentačního trenéra Petra Laciny nikdo z českých judistů není v Baku jen do počtu a všichni mají potřebnou výkonnost.

„Téměř všichni si na minimálně deváté místo na mistrovství světa nebo Evropy sáhli, takže výkonnost opravdu mají. Plus je tam velký parametr, že jsou všichni připravení. Všichni absolvovali kompletní přípravu. Kdyby to tak nebylo, tak bych je stáhnul. V tomhle případě tam opravdu patří,“ říká Lacina.

V Baku jsou zatím dva členové z české výpravy - David Pulkrábek, kterého čeká souboj už ve čtvrtek, a stálice Pavel Petřikov, ve dvaatřiceti letech už devítinásobný účastní mistrovství světa.

Krpálek se chystá na první mistrovství světa v nejtěžší váhové kategorii, mezi soupeři bude ale nejlehčí Číst článek

„Občas padnou nějaké vtípky na můj věk, ale já se tak zatím úplně necítím. Je to vlastně i příjemné, když mi někdo řekne, že je to obdivuhodné. To mě samozřejmě potěší,“ usmívá se Petřikov.

Co je ale možná obdivuhodnější, je, že Pavel Petřikov dosáhl loni při neúčasti Lukáše Krpálka na šampionátu největšího českého úspěchu, když skončil pátý. Letos se ale bude prát ve vyšší váhové kategorii, a tak první den nastoupí v kategorii do 60 kilogramů jen David Pulkrábek, který ale letos pronikl mezi světovou elitu.

„O to větší víru v sebe mám, že jsem schopný ten výsledek udělat. Když všechno půjde dobře a budu se cítit v pohodě, tak vím, že můžu dojít daleko,“ říká Pulkrábek.

Jak se bude českým reprezentantům v ázerbájdžánské metropoli dařit, se uvidí od čtvrtka, kdy světový šampionát startuje.