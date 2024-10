Golden State porazili New Orleans i bez Curryho a Wigginse, za hvězdy spolehlivě zaskočil Hield

Nikola Jokič 29 body, 18 doskoky a 16 asistencemi dovedl Denver k výhře 144:139 po prodloužení v hale Brooklynu. Stal se teprve druhým hráčem v historii ligy po Oscaru Robertsonovi, který si připsal triple double s tak vysokými čísly.

Warriors nastoupili bez klíčového hráče Curryho, který kvůli poraněnému kotníku přijde ještě minimálně o další zápas. A jen na lavičce zůstal i hlavní křídelník Wiggins. A podle začátku se zdálo, že bez nich to týmu ze San Franciska nepůjde, protože Pelicans vedli na začátku druhé čtvrtiny už 34:14.

Domácí ale nakopl náhradník Lindy Waters rychlými devíti body a ještě do poločasu srovnali krok. Ve druhé půli vzal osud zápasu do rukou zkušený Buddy Hield. Trefil všech šest trojkových střel, o které se pokusil, a celkem 28 body dovedl tým k vítězství.

