Bránit každý den Younga je pro mě ohromná škola. Trenér mi věří, těší basketbalistu Krejčího

Nová smlouva, byt, auto ale také jiná role v Atlantě a z toho plynoucí nové úkoly. S tím vším se musí sžívat v úvodu nového ročníku NBA basketbalový reprezentant Vít Krejčí, který je navíc momentálně zraněný. Sice nastoupil zatím do všech utkání Hawks, ale z toho posledního musel v noci odstoupit už v první půli kvůli problémům se stehnem. A Atlanta nakonec prohrála doma s Washingtonem 119:121. Praha 13:00 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Vít Krejčí (vlevo) v souboji o míč s Jimmym Butlerem (archivní foto) | Foto: Jim Rassol-Imagn Images | Zdroj: Reuters

„O minuty v zápase budu pořád bojovat. Rotace nejsou ještě úplně jisté. Jsem rád, že dostávám příležitost a mám jinou pozici, než jsem dostával minulý rok. Pořád se do toho tak trochu dostávám,“ přiznal hráč Atlanty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co všechno se mění u basketbalisty Víta Krejčího při působení v NBA v dresu Atlanty

Vít Krejčí si v Atlantě na vytížení v úvodu sezony NBA až do zranění pravého stehenního svalu stěžovat nemohl. „Roli mam jasnou a vím, co po mně trenér chce. Může se to měnit podle toho, zda se někdo zraní. Výhodou pro mě je, že trenér věří, že zvládnu více rolí,“ říká jediný český basketbalista v nejlepší lize světa.

Cílem play off

Po letním podpisu nové tříleté smlouvy chce s týmem ve své čtvrté sezoně opět naplnit cíl, kterým je stejně jako v té předchozí - dostat se play off, ale tentokrát si v něm i zahrát. Tým se výrazně obměnil a mělo by to mít vliv i na předváděnou hru.

„Oproti minulé sezoně chceme hrát jiný styl basketbalu. Tým máme postavený více defenzivně. I když poslední roky bylo známo, že se v Atlantě víc útočilo než bránilo. Chceme hrát i hodně kolektivně, protože kromě Trae Younga nemáme úplně velká jména,“ tvrdí Krejčí.

Basketbalista Krejčí se zranil. Za méně než polovinu zápasu nasbíral pro Atlantu sedm bodů Číst článek

Kouč Quin Snyder po letní výměně Dejounte Marrayho po jednom ze stabilních náhradníků Krejčím mimo jiné víc chce, aby právě on řídil hru Hawks z pozice rozehrávače, tedy ve chvílích kdy odpočívá hlavní hvězda týmu Trea Young. Právě toho na trénincích čtyřiadvacetiletý Čech v zámoří brání. „Chodím na hřiště za něj, takže se na tréninku bráníme každý den. Je to super škola. On nyní přijal i trochu víc roli vůdce a dospěl. Snaží se mi pomáhat a jsem za to extrémně vděčný,“ těší Krejčího.

Tím novinky u Krejčího nekončí. Má nové auto, nový byt jen čtvrthodinu od haly a také víc svalové hmoty, která mu má nejen jako obranáři pomoct ještě lépe zvládat tvrdé souboje v hodně atletické - NBA. Teď si od ní ale bude muset minimálně na nějakou chvíli kvůli zranění odpočinout.