Z paralympiády v Riu si plavec Arnošt Petráček přivezl zlato. Teď má před sebou další výzvu - úspěch zopakovat i příští rok na hrách v japonském Tokiu. Tomu podřídil nejen přípravu, ale i osobní život. Dokonce se stěhuje do Prahy, kde také bude trénovat. Strakonice 11:17 5. srpna 2019

„Cítím se velmi dobře po všech stránkách, po zdravotní i po psychické stránce,“ říká v přípravě osmadvacetiletý Arnošt Petráček.

Paralympionik Petráček podřídil Tokiu i osobní život, chce obhájit zlatou medaili z Ria

Plavec, který se musí vyrovnat se zdravotním handicapem - vrozenou vadou horních i dolních končetin. U dolních se jedná o luxaci kolenních kloubů, horním chybí pažní kosti. Za sebou má třítýdenní soustředění ve Strakonicích.

„Nemusím jezdit autem, vyloženě jenom trénuju. Chodíme na snídaně, obědy, večeře, takže si myslím, že je tu příprava kvalitní. Soustředím se na trénink a myslím, že mi Strakonice hodně pomůžou,“ říká Petráček.

A pomůže určitě i jeden z trenérů Jan Nerkla. Arnošt Petráček se k němu vrátil po dlouhých deseti letech. Připojil se navíc k plaveckému týmu Českého svazu tělesně postižených sportovců.

Sprinterský typ

„Příprava je na dobré cestě. Dělali jsme teď dost objem, dost vytrvalosti a Arnošt je spíš sprinterský typ. Výkony na závodech Světové série byly i přesto velice solidní a teď si myslím, že se začneme dostávat do rychlosti, takže to bude vypadat velmi dobře,“ věří kouč Jan Nevrkla.

Paralympijský vítěz z Ria má největší šance na padesátce znak. O příčky nejvyšší bojuje také na padesátimetrové trati volným způsobem. Rok před Tokiem ví, že v Japonsku bude znovu patřit k favoritům.

„Všichni jsou rádi, když přivezu medaili z jakýkoliv závodů, očekávají tu nejcennější. Ale já pak říkám, že někdy to jde a někdy ne, ale budu se samozřejmě hlavně připravovat na Tokio, aby zopakoval ten krásný výsledek z Ria,“ říká Petráček.

Čeká ho ale boj s větší konkurencí. Proběhly totiž znovu klasifikace handicapovaných plavců. Tedy kontroly jejich zdravotních postižení a následné zařazení do skupin.

„Z vyšší do nižší kategorie nám spadli dva plavci, jeden z Japonska, druhý z Nového Zélandu. Pak tam máme nového soupeře z Estonska. Bude to hodně zajímavé. Je to hodně našlapané. Budu se snažit, abych získal první, maximálně druhé místo,“ říká Petráček.

Pro úspěch obětuje i soukromí. Nejen kvůli tréninku se stěhuje z Českých Budějovic do Prahy.

„Mám v Praze pronajatý byt, kde si musím zařizovat veškeré věci sám. Musím si zařídit nějakou asistenci. Už netrénuju sám, budu trénovat s týmem, kde mi vždycky bylo dobře a bude,“ doplnil Arnošt Petráček.

Už v září ho čeká vrchol letošní sezóny - mistrovství světa v Londýně.