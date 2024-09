Někteří lidé v zaplavovaných oblastech odmítají evakuaci. Opavský primátor žádá, ať na nic nečekají

Rozsáhlé záplavy v Moravskoslezském kraji doprovází evakuace obyvatel v postižených oblastech. Jedna z největších probíhá od sobotní noci na sídlišti Kateřinky v Opavě, kde žije okolo 12 tisíc lidí. Někteří obyvatelé však evakuaci odmítli a se zhoršující se situací se mohou ocitnout odříznuti od pomoci. Opava/Ostrava 10:22 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuace rekreačního střediska Pod Templštýnem | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

„Tím, že jsem vyhlásil stav nebezpečí, tak tu evakuaci de iure nařizuji, ale jsme samozřejmě v úzkém kontaktu se starosty obcí s rozšířenou působností a lokality vymezujeme tak, aby nebyl někdo, kdo nemusí, obtěžován. Na druhou stranu si to ty orgány nevymýšlí a k těm dramatickým situacím opravdu dochází,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) k organizaci evakuace.

Na opavském sídlišti Kateřinky, kde žije okolo 12 tisíc lidí, probíhá evakuace obyvatel ohrožených velkou vodou už od sobotního večera. Na místě jsou hasiči se čluny a pomáhají se záchranou lidí.

„Děláme všechny kroky pro to, abychom maximum lidí evakuovali. Do této oblasti byly zaslány SMS, jsou tam svozové autobusy, které evakuované sváží do evakuačního centra. Policie České republiky a opavská městská policie jezdí po inkriminovaných místech a rozhlasem vyhlašují, aby se lidé evakuovali,“ popisuje primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Někteří lidé však podle primátora odejít odmítli a zůstali ve svých bytech i přes výzvy policie.

„Nemůžeme nikoho donutit, aby se evakuoval, ale tam, kde se v noci svítilo, policie zvonila na zvonky a vyzývala lidi, aby se evakuovali. Hodně lidí se už evakuovalo vlastními prostředky, jeli k příbuzným či přátelům, nějaká hrstka tam zůstala. Někteří byli evakuování k nám do evakuačního centra, ale stále máme informaci, že v této lokalitě, která bude silně zasažena, jsou lidé ve svých bytech,“ říká Navrátil.

Pokud obyvatelé odmítnou, nemohou je složky IZS k opuštění domovů nutit. Hejtman Bělica ale apeluje na občany, aby se evakuaci nebránili.

„V podstatě nemůžeme dělat nic, než se jim snažit vysvětlit, že ta situace se může velmi dramaticky změnit oproti situaci, kdy s nimi ti záchranáři nebo složky IZS hovoří. Ti lidé argumentují: ‚My to známe, už jsme si tím prošli, posuneme se o patro výš.‘ Pak je ale mnohdy pozdě a situace bývají dramatické. Chtěl bych apelovat na všechny, kteří jsou vyzváni k evakuaci, aby respektovali doporučení IZS a nechali se evakuovat,“ prosí obyvatele Bělica.

Aby evakuaci lidé neodkládali žádá i opavský primátor. „Jsme připraveni jim pomoci, ať už individuálními svozy, případně svozovým autobusem. Máme pro ně připravené možnosti na občerstvení, máme zajištěné ubytování a vše, co budou potřebovat. Pokud se situace se zhorší, tak bude velice složité se k nim dostat a evakuovat je. Opravdu prosím, ať už na nic nečekají a jdou se v dopoledních hodinách evakuovat,“ apeluje na lidi Navrátil.

Složité záchrany neevakuovaných

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Bělici řeší záchranáři dramatické situace nejen v Opavě.

„Nastaly situace, kdy se někteří lidé, kteří se odmítli evakuovat, museli zachránit, když na poslední chvíli stáli na střechách automobilů. Všechno dopadlo dobře, nicméně ta situace je dramatická,“ přiblížil hejtman Bělica jednu ze záchran.

V oblasti pomáhá i Armáda České republiky, která se zapojila jak do evakuace obyvatel, tak do záchrany lidí, kteří zůstali odříznuti na těžko dostupných místech.

„Aktuálně řešíme záchranu deseti obyvatel Karlovic, kteří se odmítli evakuovat a jsou odříznutí. Koordinuje se pomoc vrtulníku Armády České republiky, jestli se tam vůbec v tom počasí dá vrtulníkem doletět. Pokud to nepůjde, tak se tam bude muset přijet na loďkách, ale proud, který kolem těch domů teče, je poměrně silný,“ popsal dramatickou situaci v Karlovicích na Bruntálsku.